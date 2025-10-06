Surpriza din lotul lui Mircea Lucescu: „Încă nu realizez ce mi se întâmplă”

Luni, 06 Octombrie 2025, ora 17:44
Kevin Ciubotaru. Foto: Facebook / FC Heramannstadt

Fundașul Kevin Ciubotaru, convocat în premieră la prima reprezentativă de fotbal a României, a declarat, luni, că încearcă să fructifice această ocazie și să învețe cât mai multe lucruri de la selecționerul Mircea Lucescu și de colegii săi din lot.

'Am primit vestea convocării de la antrenorul Marius Măldărășanu. E o mare bucurie, pentru că de mic am avut visul de a ajunge la echipa națională de seniori. E o mândrie pentru mine și familia mea. Cei din familie poate se bucură și mai mult decât mine, pentru că eu poate încă nu realizez ce mi se întâmplă. Dar încerc să fructific această ocazie care mi s-a dat. E o experiență de care vreau să mă bucur cât mai mult. O să dau tot ce pot la antrenamente și chiar la meci, dacă domnul Lucescu îmi va da minute. Trebuie să învăț cât mai multe de la domnul Lucescu și de la ceilalți jucători. Am vorbit cu Ianis Hagi când eram și eu la Rangers. Ne-am și antrenat o perioadă atunci, a fost o mare bucurie. Iar acum mă bucur și mai mult că sunt cu el împreună la lotul mare', a spus jucătorul în vârstă de 21 de ani.

'Eu sunt născut la Roma, iar fotbalul l-am început la 8 ani, la Ciampino. De atunci mi-am dorit să ajung departe. Ne-am mutat în România acum pentru că am văzut că era o șansă bună ca să fac pasul spre naționala mare. Eu spun că a fost o alegere foarte bună ca să pot să cresc ca jucător. Suporterii să mă vadă ca un jucător care își dorește să ajungă la cel mai înalt nivel. Pentru că se poate ajunge oriunde cu muncă și perseverență', a adăugat Kevin Ciubotaru.

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Moldova într-un meci amical, pe 9 octombrie (21:00), și Austria, la 12 octombrie (ora 21:45), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, ambele partide urmând să se dispute pe Arena Națională din Capitală.

În Grupa H, Bosnia-Herțegovina ocupă primul loc, cu 12 puncte (5 jocuri), urmată de Austria, 12 puncte (4 jocuri), România, 7 puncte (5 jocuri), Cipru, 4 puncte (5 jocuri), San Marino, 0 puncte (5 jocuri).

La Cupa Mondială găzduită de SUA, Mexic și Canada se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare din zona Europa, în timp ce echipele de pe locurile 2, împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

