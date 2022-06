Tricolorii prind aripi după victoria cu Finlanda: Am arătat că suntem în stare să jucăm fotbal

Florin Niţă a declarat, sâmbătă seară, după meciul naţionalei României cu Finlanda, scor 1-0, că el şi colegii săi au arătat că sunt “în stare să joace fotbal” şi au trecut peste momentele mai puţin bune.

“Vorbesc în numele echipei, vă mulţumesc, toţi am arătat că suntem caractere şi ne-am făcut foarte bine treaba pe teren. Am arătat că suntem o echipă urită. Sunt foarte fericit că am arătat că suntem în stare să jucăm fotbal şi că am reuşit să depăşim momentele mai puţin bune. S-a văzut că am avut şii determinare şi tot ce trebuie să jucăm fotbal”, a spus Niţă la Digi Sport.

Reprezentativa României a învins, sâmbătă seară, pe stadionul Giuleşti, cu scorul de 1-0 (1-0), selecţionata Finlandei, în etapa a treia a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Naţiunilor. Acest succes vine după două înfrângeri în primele etape.

Golul a fost marcat de Bancu, în minutul 30.

Ads