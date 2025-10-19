Toți pentru calificare! Jucătorii pe care ar putea miza Lucescu, în dubla cu Bosnia și San Marino

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 10:07
179 citiri
Toți pentru calificare! Jucătorii pe care ar putea miza Lucescu, în dubla cu Bosnia și San Marino
Mircea Lucescu. Foto: Facebook / Echipa Națională de Fotbal a României

După victoria cu Austria, echipa națională a României se gândește la calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Mircea Lucescu a reușit să învingă Austria folosind un nucleu ușor-diferit.

În meciul de pe Arena Națională, Lucescu a folosit o linie de mijloc „atipică”: Vlad Dragomir - Marius Marin. Răzvan Marin a rămas astfel surprinzător pe bancă. Pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, Lucescu ar putea opera câteva schimbări în loc.

Portari

Dacă nu se accidentează nimeni, probabil vor rămâne aceiași portari. Ionuț Radu nu e doar titular în La Liga, ci e unul dintre cei mai apreciați portari ai campionatului spaniol.

Ștefan Târnovanu este unul dintre cei mai în formă jucători de la FCSB, iar Răzvan Sava apără în Italia, la Udinese.

Fundași

În defensivă, Lucescu este obligat să opereze o modificare: Mihai Popescu, accidentat. Surpriza aici ar putea fi Radu Drăgușin, care a revenit după accidentare și are șanse mari să prindă minute la Tottenham în următoarea perioadă.

De asemenea, ar putea reveni Nicușor Bancu în echipă. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Lisav Eisssat sau Kevin Ciubotaru, care au debutat în selecția precedentă.

Mijlocași

Nicolae Stanciu este cel mai important nume ce ar putea apărea în lot, în comparație cu cel din noiembrie. Este interesant ce se va întâlni cu Răzvan Marin, unul dintre liderii naționalei, dar care a intrat într-un conflict cu selecționerul Lucescu.

Cătălin Cârjan este unul dintre jucătorii ce ar putea să nu mai prindă lotul.

Atacanți

Louis Munteanu și Daniel Bîrligea și-au făcut treaba cu Moldova și Austria. David Miculescu este jucătorul ce ar putea dispărea, fiind în pericol dacă cumva Denis Drăguș va reveni la echipă.

Selecționerul naționalei revine cu o reacție și mai dură: "Rădoi să învețe să citească! El nu înțelege"
Selecționerul naționalei revine cu o reacție și mai dură: "Rădoi să învețe să citească! El nu înțelege"
Acuzat de Mirel Rădoi de comportament părtinitor, Mircea Lucescu a venit cu o replică și mai dură. Mirel Rădoi s-a declarat șocat de afirmația lui Mircea Lucescu, selecționerul spunând...
„Nea Mircea, mă ocup eu de masaj, încep de la gambe!”. Intervine în conflictul lui Mircea Lucescu: „Dați-vă două palme!”
„Nea Mircea, mă ocup eu de masaj, încep de la gambe!”. Intervine în conflictul lui Mircea Lucescu: „Dați-vă două palme!”
Mircea Lucescu a avut mai multe conflicte după meciurile cu Moldova și Austria. Pe lângă schimbul de replici cu Răzvan Marin, Lucescu a avut și o dispută cu Digisport. Asta deoarece un...
#echipa nationala, #mircea lucescu, #Campionatul Mondial , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"M-a apucat de gat si m-a ridicat de la pamant". A agresat o asistenta medicala: "Mi-a fost frica! Castiga 4.000.000 Euro"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii la FCSB: unul dintre liderii echipei, OUT! + "N-o sa mai joace acolo"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Toți pentru calificare! Jucătorii pe care ar putea miza Lucescu, în dubla cu Bosnia și San Marino
  2. Interul lui Chivu a intrat în istorie! Performanța senzațională remarcată de statisticieni
  3. Florin Tănase vrea un restart la FCSB după umilința cu Metaloglobus: "Am fost o rușine! Cine nu rezistă, să plece"
  4. Jannik Sinner a câștigat "un munte de bani" și o rachetă de aur! "Aș minți să spun asta..."
  5. Zi istorică pentru tenisul de masă românesc: ambele naționale luptă pentru aurul continental
  6. Marele Premiu al SUA: Max Verstappen pleacă din pole-position. Cine transmite cursa din această seară
  7. Se îngroașă ”gluma”! Liderul FC Botoșani a dat o nouă lovitură în Superliga, pe terenul unei echipe de top
  8. Conor Moore, comediantul care îi imită perfect pe piloții din Formula 1. I-a impresionat pe Carlos Sainz și George Russell VIDEO
  9. Dennis Man, pe val în Olanda. PSV a învins fosta adversară a FCSB
  10. Formidabil! Chivu este noul lider din Serie A! Victorie împotriva unei rivale din campionat pentru Inter