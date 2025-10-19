Toți pentru calificare! Jucătorii pe care ar putea miza Lucescu, în dubla cu Bosnia și San Marino

După victoria cu Austria, echipa națională a României se gândește la calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Mircea Lucescu a reușit să învingă Austria folosind un nucleu ușor-diferit.

În meciul de pe Arena Națională, Lucescu a folosit o linie de mijloc „atipică”: Vlad Dragomir - Marius Marin. Răzvan Marin a rămas astfel surprinzător pe bancă. Pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, Lucescu ar putea opera câteva schimbări în loc.

Portari

Dacă nu se accidentează nimeni, probabil vor rămâne aceiași portari. Ionuț Radu nu e doar titular în La Liga, ci e unul dintre cei mai apreciați portari ai campionatului spaniol.

Ștefan Târnovanu este unul dintre cei mai în formă jucători de la FCSB, iar Răzvan Sava apără în Italia, la Udinese.

Fundași

În defensivă, Lucescu este obligat să opereze o modificare: Mihai Popescu, accidentat. Surpriza aici ar putea fi Radu Drăgușin, care a revenit după accidentare și are șanse mari să prindă minute la Tottenham în următoarea perioadă.

De asemenea, ar putea reveni Nicușor Bancu în echipă. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Lisav Eisssat sau Kevin Ciubotaru, care au debutat în selecția precedentă.

Mijlocași

Nicolae Stanciu este cel mai important nume ce ar putea apărea în lot, în comparație cu cel din noiembrie. Este interesant ce se va întâlni cu Răzvan Marin, unul dintre liderii naționalei, dar care a intrat într-un conflict cu selecționerul Lucescu.

Cătălin Cârjan este unul dintre jucătorii ce ar putea să nu mai prindă lotul.

Atacanți

Louis Munteanu și Daniel Bîrligea și-au făcut treaba cu Moldova și Austria. David Miculescu este jucătorul ce ar putea dispărea, fiind în pericol dacă cumva Denis Drăguș va reveni la echipă.

