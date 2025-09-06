E oficial: Louis Munteanu, OUT de la națională. Decizie radicală luată de Mircea Lucescu, după ce a rămas cu un singur atacant la lot

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 21:38
401 citiri
Louis Munteanu FOTO X @Joel_lorenzo_

Louis Munteanu nu va putea evolua în meciul României cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale, după ce a ratat şi confruntarea amicală împotriva Canadei.

Munteanu, care s-a accidentat vineri la încălzire, pe Arena Naţională, are o leziune musculară la nivelul gambei stângi.

El va părăsi astăzi cantonamentul naţionalei, iar selecţionerul Mircea Lucescu a decis să nu cheme în locul său alt jucător, precizează FRF.

Naţionala României va înfrunta reprezentativa Ciprului, marţi, de la ora 21:45, pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale.

