E oficial: Louis Munteanu, OUT de la națională. Decizie radicală luată de Mircea Lucescu, după ce a rămas cu un singur atacant la lot

Louis Munteanu nu va putea evolua în meciul României cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale, după ce a ratat şi confruntarea amicală împotriva Canadei.

Munteanu, care s-a accidentat vineri la încălzire, pe Arena Naţională, are o leziune musculară la nivelul gambei stângi.

El va părăsi astăzi cantonamentul naţionalei, iar selecţionerul Mircea Lucescu a decis să nu cheme în locul său alt jucător, precizează FRF.

Naţionala României va înfrunta reprezentativa Ciprului, marţi, de la ora 21:45, pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale.

Ads