Louis Munteanu, OUT! Schimbare de ultim moment făcută de Mircea Lucescu, la meciul cu Canada BREAKING NEWS

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 20:54
459 citiri
Louis Munteanu, OUT! Schimbare de ultim moment făcută de Mircea Lucescu, la meciul cu Canada BREAKING NEWS
Louis Munteanu FOTO Instagram Louis Munteanu

România va începe, în câteva minute, duelul cu Canada, amical. Nord-americanii sunt una dintre națiunile care vor găzdui Campionatul Mondial din 2026.

Inițial, Mircea Lucescu ar fi vrut ca la acest meci să debuteze Louis Munteanu, atacantul de la CFR Cluj. Însă, din cauza unei accidentări, atacantul a fost scos din echipă și înlocuit cu Denis Drăguș.

Munteanu a acuzat dureri la antrenament.

Echipe de start la România - Canada

România: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - M. Marin, R. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre

Rezerve: Târnovanu, Sava - M. Popescu, Racovițan, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram

Selecționer: Mircea Lucescu

Canada: Crepeau – Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea – Buchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed, J. David, Oduwaseyi

Rezerve: St. Clair, Hibbert – Marshal-Rutty, Bassong, Lebel, Waterman, Choiniere, Blair, Hoilett, N. Saliba, Nelson, Promise David

Selecționer: Jesse Marsch

Antrenor: Jesse Marsch

Arbitru: Lothar D'hondt. Asistenți: Romain Devillers și Nico Claes

Stadion: Arena Națională

Meci amical România Canada 2025
România - Canada, se joacă ACUM. Gol în minutul 11 LIVE TEXT
21:17 - România - Canada, se joacă ACUM. Gol în minutul 11 LIVE TEXT
Echipa națională a României se duelează cu naționala Canadei, una dintre gazdele Campionatului Mondial 2026. Testul este unul important pentru echipa națională, înainte de duelul cu Cipru,...
Louis Munteanu, OUT! Schimbare de ultim moment făcută de Mircea Lucescu, la meciul cu Canada BREAKING NEWS
20:54 - Louis Munteanu, OUT! Schimbare de ultim moment făcută de Mircea Lucescu, la meciul cu Canada BREAKING NEWS
România va începe, în câteva minute, duelul cu Canada, amical. Nord-americanii sunt una dintre națiunile care vor găzdui Campionatul Mondial din 2026. Inițial, Mircea Lucescu ar fi vrut...
Cine transmite la TV meciul România - Canada. Amical de lux pentru elevii lui Mircea Lucescu
14:35 - Cine transmite la TV meciul România - Canada. Amical de lux pentru elevii lui Mircea Lucescu
Echipa națională a României se pregătește de un amical de lux cu Canada, gazda Campionatului Mondial din 2026, alături de SUA și Mexic, turneu la care România visează să se califice....
Mircea Lucescu surprinde. Acuză FIFA că a obligat România să joace amicalul cu Canada
08:43 - Mircea Lucescu surprinde. Acuză FIFA că a obligat România să joace amicalul cu Canada
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că ar fi preferat ca naţionala să nu dispute meciul amical cu Canada, pentru a rămâne concentrată la partida cu...
Recomandările jandarmeriei pentru suporterii ce merg la România - Canada. Program prelungit pentru transportul în comun
07:41 - Recomandările jandarmeriei pentru suporterii ce merg la România - Canada. Program prelungit pentru transportul în comun
Vineri, începând cu ora 21:00, pe stadionul Arena Națională, va avea loc partida amicală de fotbal dintre echipele reprezentative ale României și Canadei. Pentru desfășurarea în...
Artista care va intona imnul României, la meciul cu Canada: „Un moment încărcat de emoție, pe care îl voi trăi alături de zeci de mii de suporteri”
Ieri, 19:32 - Artista care va intona imnul României, la meciul cu Canada: „Un moment încărcat de emoție, pe care îl voi trăi alături de zeci de mii de suporteri”
Una dintre cele mai apreciate artiste ale noii generații, Mira, va intona imnul național înainte de meciul primei reprezentative cu Canada, care se va disputa vineri, pe Arena Națională....
#echipa nationala, #Louis Munteanu, #mircea lucescu, #meci Romania canada , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe ganduri si a luat decizia. Casa Alba a confirmat oficial
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a intins o bancnota de 500 Euro unui calugar de la Muntele Athos, apoi a tras-o si "a ras satanic"! "Sterge aia"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România - Canada, se joacă ACUM. Gol în minutul 11 LIVE TEXT
  2. Louis Munteanu, OUT! Schimbare de ultim moment făcută de Mircea Lucescu, la meciul cu Canada BREAKING NEWS
  3. Visul oricărui suporter: un fan al unei echipe din Anglia, chemat de antrenor să joace pentru echipă
  4. Ce a făcut naționala U21 în meciul cu Kosovo, jucat la Iași. Debut pentru Costin Curelea
  5. Dinamo Kiev se gândește să renunțe la Blănuță, la doar două zile după transfer. Ședință de urgență, după mesajele pro-ruse ale atacantului BREAKING NEWS
  6. Cele mai populare competiții din lumea fotbalului
  7. Meciul Franței a fost amânat, după ce autocarul adversarei a avut accident. Cinci persoane au ajuns la spital
  8. Dinamo transferă de la Steaua: „Un plus de experiență”
  9. Accidentare dură în Brazilia - Chile. Jucătorul care a vomitat după ce s-a ciocnit de un coleg
  10. Cine transmite la TV meciul România - Canada. Amical de lux pentru elevii lui Mircea Lucescu