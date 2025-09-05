Louis Munteanu, OUT! Schimbare de ultim moment făcută de Mircea Lucescu, la meciul cu Canada BREAKING NEWS

România va începe, în câteva minute, duelul cu Canada, amical. Nord-americanii sunt una dintre națiunile care vor găzdui Campionatul Mondial din 2026.

Inițial, Mircea Lucescu ar fi vrut ca la acest meci să debuteze Louis Munteanu, atacantul de la CFR Cluj. Însă, din cauza unei accidentări, atacantul a fost scos din echipă și înlocuit cu Denis Drăguș.

Munteanu a acuzat dureri la antrenament.

Echipe de start la România - Canada

România: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - M. Marin, R. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre

Rezerve: Târnovanu, Sava - M. Popescu, Racovițan, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram

Selecționer: Mircea Lucescu

Canada: Crepeau – Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea – Buchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed, J. David, Oduwaseyi

Rezerve: St. Clair, Hibbert – Marshal-Rutty, Bassong, Lebel, Waterman, Choiniere, Blair, Hoilett, N. Saliba, Nelson, Promise David

Selecționer: Jesse Marsch

Antrenor: Jesse Marsch

Arbitru: Lothar D'hondt. Asistenți: Romain Devillers și Nico Claes

Stadion: Arena Națională

