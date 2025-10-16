„Nea Mircea, mă ocup eu de masaj, încep de la gambe!”. Intervine în conflictul lui Mircea Lucescu: „Dați-vă două palme!”

Mircea Lucescu a avut mai multe conflicte după meciurile cu Moldova și Austria. Pe lângă schimbul de replici cu Răzvan Marin, Lucescu a avut și o dispută cu Digisport.

Asta deoarece un jurnalist al acestui trust de presă a afirmat că, la un masaj, Lucescu ar fi adormit și din acest motiv a fost amânată o sesiune de pregătire la echipa națională.

Marius Șumudică, fost colaborator al Digisport și fost prieten al lui Remus Răureanu, cu care a avut un conflict când era antrenor la Rapid, a vorbit despre această situație.

„A venit domnul Lucescu, trebuie să mergem cu el până la capăt! E Mircea Lucescu, e un titan în fotbalul românesc și trebuie să mergem cu el până la capăt să vedem care sunt șansele de calificare la Mondial. Că încă avem șanse la baraj.

„Cei care îl atacă... eu le-am spus-o. În momentul în care vă uitați în oglindă, dați-vă câte două palme fiecare, că n-aveți voie să-l atacați pe Lucescu niciodată. N-avem loc într-un camion să-și bage Lucescu toate trofeele pe care le-a câștigat în viață.

E unul dintre cei mai titrați antrenori din lume, nu numai de la noi din țară. La noi în țară e de departe cel mai bun, nu se compară cu nimeni. Și deja se fluturau viitorii selecționeri.

I-am propus că mă ocup eu de masaj. Îl iau eu de la gambe, așa, îi fac eu un masaj”, a spus Șumudică la GSP.

