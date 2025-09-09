"Burleanu trebuia să-l dea afară pe Mircea Lucescu!" Antrenorul naționalei ar fi adormit la masaj

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 12:22
776 citiri
Mircea Lucescu FOTO Hepta

Naționala României întâlnește, marți, de la ora 21:45, selecționata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Înaintea partidei de marți, naționala României a jucat un meci amical cu Canada, pierdut, scor 0-3.

"Cum să fim carne de tun pentru toți? Domnul Burleanu, dacă era cu adevărat un profesionist, trebuia să-l dea afară pe Mircea Lucescu după meciul cu Canada.

L-ați vrut pe ăsta, presa, uite vi l-am adus. În lumina ultimelor evenimente, am greșit. Ce era înainte, cu Edi, era mult mai bun.

Te bate Canada cu 3-0, stă omul ăla la întrebări cu aroganță, superioritate. Dacă ești Lucescu și ai 80 de ani stai și îmi explici, tu pleci după 2-3 întrebări puse de prietenii tăi.

Tu ce credeai, că la echipa națională toată lumea o să stea drepți și o să înghițim ce ai spus", a spus Alexandru David, fostul președinte de la Dinamo, la IAm Sport.

În completare, jurnalistul Remus Răureanu a declarat că Mircea Lucescu ar fi adormit la un masaj.

"Înțeleg că a fost la un moment dat o situație în care Lucescu a fost aproape să nu ajungă la un antrenament, pentru că a mers la masaj și a adormit. Și nu mai venea la teren, la Mogoșoaia."

