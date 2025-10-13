Mircea Lucescu l-a dat de gol pe Mitriță: era puturosul naționalei. Antrenorul nu l-a iertat nici pe Răzvan Marin

Mircea Lucescu l-a declarat inapt pe Răzvan Marin pentru meciul cu Austria, deși acesta se vindecase.

România a învins Austria cu 1-0 pe Arena Națională în preliminariile pentru Cupa Mondială. Cuplul de mijlocași centrali folosit de Lucescu a fost format din Vlad Dragomir și Marius Marin, iar Răzvan Marin a rămas pe bancă.

Cum a decurs cazul Răzvan Marin la națională: Mircea Lucescu a anunțat că nu se bazează pe fotbalistul lui AEK Atena, întrucât aceste e accidentat. Mijlocașul a făcut un RMN care a dovedit că e apt de joc, dar selecționerul și-a menținut decizia de a nu-l folosi pe Marin.

Lucescu a explicat că nu se putea baza pe un fotbalist care nu s-a antrenat și a declarat că acesta nu are niciun drept să se supere.

În acest context, selecționerul l-a menționat și pe Mitriță, care era cel mai leneș la antrenamente.

”Răzvan Marin? Eu sunt antrenor, eu decid. El nu s-a antrenat nici joi și nici vineri. Am zis că nu are cum să joace. Știam ce intensitate va fi la acest meci. Am mai și declarat, nu s-a antrenat, nu poate să joace. Îl simpatizez, a făcut o treabă excelentă. El și Stanciu trebuie să accepte că fotbalul e o competiție foarte dură. Eu apreciez meritocrația. Nu țin cont de altceva. Sigur, pot greși, dar sunt mereu foarte atent. El nu are dreptul să se supere. Dacă se supăra, se supără pe el.

Ca Mitriță. Mitriță nu avea niciun drept să plece! Un meci joacă unul, un meci joacă altul. E un băiat senzațional, dar e mult prea emotiv pentru înalta performanță. E un talent extraordinar. În rest, ce să mai zic? El alerga 4 kilometri la antrenamente, alții aveau 7 kilometri. El voia fotbal doar cu mingea, nu să alerge, să recupereze și să se bată. Azi, de exemplu, a fost o bătălie”, a spus Mircea Lucescu, în cadrul unei conferințe de presă.

