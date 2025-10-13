Mircea Lucescu l-a dat de gol pe Mitriță: era puturosul naționalei. Antrenorul nu l-a iertat nici pe Răzvan Marin

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 08:54
1185 citiri
Mircea Lucescu l-a dat de gol pe Mitriță: era puturosul naționalei. Antrenorul nu l-a iertat nici pe Răzvan Marin
Alexandru Mitriță FOTO FRF.ro

Mircea Lucescu l-a declarat inapt pe Răzvan Marin pentru meciul cu Austria, deși acesta se vindecase.

România a învins Austria cu 1-0 pe Arena Națională în preliminariile pentru Cupa Mondială. Cuplul de mijlocași centrali folosit de Lucescu a fost format din Vlad Dragomir și Marius Marin, iar Răzvan Marin a rămas pe bancă.

Cum a decurs cazul Răzvan Marin la națională: Mircea Lucescu a anunțat că nu se bazează pe fotbalistul lui AEK Atena, întrucât aceste e accidentat. Mijlocașul a făcut un RMN care a dovedit că e apt de joc, dar selecționerul și-a menținut decizia de a nu-l folosi pe Marin.

Lucescu a explicat că nu se putea baza pe un fotbalist care nu s-a antrenat și a declarat că acesta nu are niciun drept să se supere.

În acest context, selecționerul l-a menționat și pe Mitriță, care era cel mai leneș la antrenamente.

”Răzvan Marin? Eu sunt antrenor, eu decid. El nu s-a antrenat nici joi și nici vineri. Am zis că nu are cum să joace. Știam ce intensitate va fi la acest meci. Am mai și declarat, nu s-a antrenat, nu poate să joace. Îl simpatizez, a făcut o treabă excelentă. El și Stanciu trebuie să accepte că fotbalul e o competiție foarte dură. Eu apreciez meritocrația. Nu țin cont de altceva. Sigur, pot greși, dar sunt mereu foarte atent. El nu are dreptul să se supere. Dacă se supăra, se supără pe el.

Ca Mitriță. Mitriță nu avea niciun drept să plece! Un meci joacă unul, un meci joacă altul. E un băiat senzațional, dar e mult prea emotiv pentru înalta performanță. E un talent extraordinar. În rest, ce să mai zic? El alerga 4 kilometri la antrenamente, alții aveau 7 kilometri. El voia fotbal doar cu mingea, nu să alerge, să recupereze și să se bată. Azi, de exemplu, a fost o bătălie”, a spus Mircea Lucescu, în cadrul unei conferințe de presă.

Mircea Lucescu a surprins la conferința de presă: "E meritul meu, e victoria mea!"
Mircea Lucescu a surprins la conferința de presă: "E meritul meu, e victoria mea!"
Naționala de fotbal a României a învins dramatic echipa Austriei, cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Națională din București, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din...
Lucescu, decizie majoră după victoria cu Austria: "Am promis că las pe altcineva la naționala"
Lucescu, decizie majoră după victoria cu Austria: "Am promis că las pe altcineva la naționala"
Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale a României, ştie că victoria cu Austria, scor 1-0, nu va avea valoare dacă nu e completată de victorii în ultimele două meciuri ale grupei....
#echipa nationala, #mircea lucescu, #alexandru mitrita, #Razvan Marin , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Telenovela" s-a incheiat. Mircea Lucescu a facut anuntul, in miez de noapte
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon si a dat verdictul despre Romania, dupa 1-0 cu Austria

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mircea Lucescu a surprins la conferința de presă: "E meritul meu, e victoria mea!"
  2. Mircea Lucescu l-a dat de gol pe Mitriță: era puturosul naționalei. Antrenorul nu l-a iertat nici pe Răzvan Marin
  3. Toate calculele după victoria cu Austria: cum ne calificăm la Cupa Mondială
  4. Antrenorul Austriei, surprins de eșec: "Am picat de fraieri. Nimeni nu se mai aștepta ca România să câștige"
  5. "Suntem o echipă puternică". Tricolori visează la mondial, după victoria cu Austria
  6. Rezultate din preliminarii: feroezii au dat lovitura din nou! Victorie la scor pentru Olanda
  7. "Suntem fericiți, dar și realiști". Căpitanul naționalei, apel la calm după victoria cu Austria
  8. Eroul din meciul cu Austria: "Cea mai frumoasă zi din carieră"
  9. "E ireal!" Jucătorilor lui Lucescu nu le vine să creadă că au bătut Austria
  10. Topul celor mai bine plătiți antrenori de națională. ”Elevul” lui Cosmin Olăroiu atacă podiumul