Surpriza de proporții pe care o pregătește Mircea Lucescu pentru meciurile din septembrie

Mircea Lucescu intenționează să aducă în premieră un jucător la echipa națională.

România va juca în luna septembrie o partidă amicală contra Canadei și un meci contra Ciprului, în deplasare, în preliminariile pentru Cupa Mondială 2026.

Pentru aceste partide, Mircea Lucescu intenționează să îl cheme în premieră la echipa națională pe Andrei Borza, fundașul stânga de doar 19 ani al echipei Rapid.

Lucescu a fost impresionat de evoluțiile lui Borza, pe care vrea să îl propulseze ca noul fundaș stânga al echipei naționale, în locul lui Nicușor Bancu, fotbalist care se apropie de 33 de ani.

România va întâlni Canada la 5 septembrie, iar pe 9 septembrie va evolua în deplasare cu Cipru. Meciul din Insula Afroditei este vital pentru ca România să rămână cu șanse în lupta pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.

