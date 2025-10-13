Lucescu, decizie majoră după victoria cu Austria: "Am promis că las pe altcineva la naționala"

Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale a României, ştie că victoria cu Austria, scor 1-0, nu va avea valoare dacă nu e completată de victorii în ultimele două meciuri ale grupei.

„E ceea ce am cerut eu de la început, să trecem de la un comprtament emoţional la unul raţional. În seara asta a învins inteligenţa. Au ştiut exact ce trebuiau să facă pe teren. Au blocat adversarul, au ştiut cum să stopeze atacurile. Am avut şansa să marcăm în ultimul minut, dar golul l-am construit. Jucătorii ştiau că austriecii ies la pressing şi pierd marcajul, iar acolo a apărut Ghiţă. E un rezultat foarte bun, dar nu atât rezultatul cât evoluţia. Am câştigat duelurile la mijlocul terenului. Ianis şi-a luat în serios rolul de căpitan al echipei, sunt foarte mulţumit pentru evoluţia tuturor. Apărarea a fost perfectă, portarul a fost calm şi liniştit, a ştiut când să joace mingea lungă, Bârligea a făcut lucruri extraordinare. Această victorie însă trebuie continuată în celelalte meciuri, altfel… [victoria vă face să rămâneţi la echipă?] Vedem. Eu am promis că dacă nu calific echipa din grupă las pe altcineva pentru baraj. Dar până atunci trebuie să construiesc o echipă pentru baraj”, a declarat Mircea Lucescu.

Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse pentru CM.

