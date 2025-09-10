Mircea Lucescu îl atacă pe Mihai Stoica: „Ei cred că la națională stau? Nu se antrenează?”

Mircea Lucescu este tot mai contestat, după ce rezultatele sale de la echipa națională sunt sub așteptări. După ce am pierdut cu Bosnia și Austria, selecționerul a remizat surprinzător și în Cipru.

Lucescu a fost atacat inclusiv de Mihai Stoica, managerul general de la FCSB. Acesta nu înțelege de ce au fost chemat șapte jucători de la FCSB la națională, dacă ei nu joacă. Selecționerul i-a răspuns:

„Când am citit declarația lui Meme, că s-au luat prea mult jucători, atunci am stat și m-am întrebat: 'oare vrem să avem cu adevărat o echipă puternică?' Nu contează cine intră pe teren. E o atmosferă generală care trebuie să ducă la un progres al fotbalului românesc. Ei cred că la națională stau? Nu se antrenează?

Prezența la națională e o chestiune de onoare. Devine o obligație aproape pentru noi când se vorbește la națională. Și eu din obligație am venit la națională, că aveam obligația față de fotbalul românesc. Toți jucătorii au obligația asta.

Probabil că eu am fost prea sentimental și am mers pe același nucleu de jucători care a dus echipa la EURO. În afara celei pauze de iarnă, când nu știu ce s-a întâmplat din noiembrie până în martie-aprilie, când jucătorii au jucat foarte puțin că au fost accidentați, acum au revenit în echipele la care s-au transferat și sunt titulari.

Era normal să le mai dau șansă lor, pentru că nu se încheie un ciclu de la o zi la alta. Nu pot spune că nu s-au dăruit, dar au fost surprinși de agresivitatea asta. Eu am încercat să pun jocul pe altceva și am explicat într-un fel”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit fanatik.

