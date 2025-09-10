Mircea Lucescu îl atacă pe Mihai Stoica: „Ei cred că la națională stau? Nu se antrenează?”

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 14:07
400 citiri
Mircea Lucescu îl atacă pe Mihai Stoica: „Ei cred că la națională stau? Nu se antrenează?”
Mircea Lucescu. Foto: Facebook / Echipa Națională de Fotbal a României

Mircea Lucescu este tot mai contestat, după ce rezultatele sale de la echipa națională sunt sub așteptări. După ce am pierdut cu Bosnia și Austria, selecționerul a remizat surprinzător și în Cipru.

Lucescu a fost atacat inclusiv de Mihai Stoica, managerul general de la FCSB. Acesta nu înțelege de ce au fost chemat șapte jucători de la FCSB la națională, dacă ei nu joacă. Selecționerul i-a răspuns:

„Când am citit declarația lui Meme, că s-au luat prea mult jucători, atunci am stat și m-am întrebat: 'oare vrem să avem cu adevărat o echipă puternică?' Nu contează cine intră pe teren. E o atmosferă generală care trebuie să ducă la un progres al fotbalului românesc. Ei cred că la națională stau? Nu se antrenează?

Prezența la națională e o chestiune de onoare. Devine o obligație aproape pentru noi când se vorbește la națională. Și eu din obligație am venit la națională, că aveam obligația față de fotbalul românesc. Toți jucătorii au obligația asta.

Probabil că eu am fost prea sentimental și am mers pe același nucleu de jucători care a dus echipa la EURO. În afara celei pauze de iarnă, când nu știu ce s-a întâmplat din noiembrie până în martie-aprilie, când jucătorii au jucat foarte puțin că au fost accidentați, acum au revenit în echipele la care s-au transferat și sunt titulari.

Era normal să le mai dau șansă lor, pentru că nu se încheie un ciclu de la o zi la alta. Nu pot spune că nu s-au dăruit, dar au fost surprinși de agresivitatea asta. Eu am încercat să pun jocul pe altceva și am explicat într-un fel”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit fanatik.

Mircea Lucescu a făcut anunțul în direct: "Cedez locul imediat"
Mircea Lucescu a făcut anunțul în direct: "Cedez locul imediat"
Mai mulți suporteri ai echipei naționale au scandat “Demisia!” după meciul României cu Cipru, scor 2-2, marți seară, la plecarea de la stadion. ”Demisia, demisia” și ”Jos...
"Nu se poate să îl ai pe Mitriță și să nu îl folosești, ăsta era meciul lui. Îl critic pe Lucescu și apoi mă duc să-mi trag două palme"
"Nu se poate să îl ai pe Mitriță și să nu îl folosești, ăsta era meciul lui. Îl critic pe Lucescu și apoi mă duc să-mi trag două palme"
Gabi Balint a comentat deciziile neinspirate ale lui Mircea Lucescu, legate de primul unsprezece și de schimbările făcute în meciul cu Cipru. Naționala României a remizat cu reprezentativa...
#echipa nationala, #mircea lucescu, #Mihai Stoica , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selectioner a fost pronuntat IN DIRECT
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FRF a luat decizia in privinta lui Mircea Lucescu, a doua zi dupa Cipru - Romania 2-2

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mircea Lucescu îl atacă pe Mihai Stoica: „Ei cred că la națională stau? Nu se antrenează?”
  2. Mircea Lucescu a făcut anunțul în direct: "Cedez locul imediat"
  3. Kylian Mbappe, dezgustat de lumea fotbalului: francezul și-ar dori ca viitorii lui copii să urască acest sport
  4. "Nu se poate să îl ai pe Mitriță și să nu îl folosești, ăsta era meciul lui. Îl critic pe Lucescu și apoi mă duc să-mi trag două palme"
  5. "Atmosferă de înmormântare" Oficialul FRF a dezvăluit ce s-a întâmplat după meciul cu Cipru și decizia în cazul Lucescu
  6. Pleacă sau nu Mircea Lucescu de la națională? "Vă spun de pe acum, îl cunosc foarte bine"
  7. Au pierdut acasă cu 6-3 și sunt out de la Mondiale! Surprize mari în preliminarii
  8. Fotbalistul Generației de Aur n-a mai rezistat: "Arătăm în ultimul hal! Să-și dea demisia toți dacă au demnitate"
  9. „Cum, mama naibii, am ajuns atât de slabi?”. Cea mai dură reacție, după remiza din Cipru
  10. Reacție-șoc după egalul României în Cipru: "Avem un pensionar senil la națională, cu impresii de mare doctor docent"