Surprizele din lotul lui Mircea Lucescu, pentru meciurile cu Moldova și Austria! Trei jucători pot debuta, unul vine de la Hermannstadt BREAKING NEWS

Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 13:57
Mircea Lucescu. Foto: Facebook / Echipa Națională de Fotbal a României

Naționala României va disputa în această lună două jocuri pe Arena Națională: un meci amical împotriva Moldovei și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei. Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul convocat pentru cele două jocuri format din 14 jucători din străinătate și alți 14 fotbaliști care evoluează în prima ligă din România.

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

Partida cu Moldova se dispută, joi, 9 octombrie, de la ora 21.00, iar meciul cu Austria are loc duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45. Ambele meciuri se joacă pe Arena Națională.

