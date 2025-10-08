Lucescu l-a desființat pe titularul naționalei: ”Nu s-a gândit la consecințe! Știa că nu are voie”

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale, a avut un discurs dur asupra unui jucător important al naționalei. Este vorba despre Horațiu Moldovan, titularul incontestabil al naționalei din ultimii ani.

Moldovan, care nu joacă la echipa de club, Real Oviedo, nu a mai fost chemat de Lucescu la lot. La conferința de presă de dinaintea meciului cu Moldova, selecționerul Lucescu l-a criticat pe portar.

”Meciurile oficiale sunt extrem de importante. Și cu Canada, e vina mea, dar a trebuit să văd niște jucători. Rezultatul e mereu responsabilitatea antrenorului, jocul e responsabilitatea jucătorilor.

Ce a făcut Moldovan cu Canada... Nu s-a gândit ce consecințe poate avea. La echipa națională trebuie să fii super responsabil. Noi am pierdut... Să pierzi cu Bosnia cum am pierdut noi, este inacceptabil. Dacă Moldovan o să joace, sigur că va fi convocat.

E vina mea că l-am folosit, el nejucând. Golul doi cu Cipru este din vina lui. Nu avea voie să facă așa ceva, să scoată echipa. Noi trebuia să ținem mingea și ei să n-o mai vadă până la final, că ei nu făceau pressing. El, cu degajarea aia, a destabilizat mijlocul. Poți să faci asta dacă dai mingea la 20 de metri de poarta adversă, dar el o dă doar la jumătate.

El știa că nu are voie, i-a fost atrasă atenția că nu are voie. Aveam 2-0, nu trebuia să ieșim, nu trebuia să ieșim cu pase lungi, ceva ce nu mi-e specific mie și ceva ce nu o să accept niciodată. Dacă ai jucători de viteză, da, cu pase lungi. Trebuie făcut totul cu minte, nu la întâmplare”, a declarat Mircea Lucescu.

