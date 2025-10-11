Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară. Asta e soarta mea”

Selecționerul Mircea Lucescu se pregătește de meciul cu Austria, de pe Arena Națională, ce va avea loc de la ora 21:45. Partida ar putea fi ultima pentru el, pe banca selecționatei, mai ales în cazul unei înfrângeri.

Nu ar fi prima oară când pleacă după un duel cu Austria. În 1986, după ce i-am bătut cu 4-0, Lucescu a plecat. Selecționerul și-a amintit de acel moment.

”Am fost dat afară atunci, n-am plecat. N-are nicio legatură meciul de atunci. Alte echipe, alți jucători. Aveam atunci o echipă extrem de puternică.

Sunt convins că, dacă aș fi continuat cu echipa aia, aș fi ajuns foarte departe. Nu întâmplător, la meciul cu Rusia erau șapte jucători de la Dinamo. Eram extrem de puternici în 1986.

Întâmplător am pierdut acea calificare cu Irlanda, într-un meci cu 38 de șuturi la poartă, ceva incredibil. Asta e soarta mea, să am astfel de ghinioane permanent”, și-a adus aminte Mircea Lucescu.

Ads