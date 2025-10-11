Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară. Asta e soarta mea”

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 17:00
1327 citiri
Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară. Asta e soarta mea”
Mircea Lucescu FOTO FRF

Selecționerul Mircea Lucescu se pregătește de meciul cu Austria, de pe Arena Națională, ce va avea loc de la ora 21:45. Partida ar putea fi ultima pentru el, pe banca selecționatei, mai ales în cazul unei înfrângeri.

Nu ar fi prima oară când pleacă după un duel cu Austria. În 1986, după ce i-am bătut cu 4-0, Lucescu a plecat. Selecționerul și-a amintit de acel moment.

”Am fost dat afară atunci, n-am plecat. N-are nicio legatură meciul de atunci. Alte echipe, alți jucători. Aveam atunci o echipă extrem de puternică.

Sunt convins că, dacă aș fi continuat cu echipa aia, aș fi ajuns foarte departe. Nu întâmplător, la meciul cu Rusia erau șapte jucători de la Dinamo. Eram extrem de puternici în 1986.

Întâmplător am pierdut acea calificare cu Irlanda, într-un meci cu 38 de șuturi la poartă, ceva incredibil. Asta e soarta mea, să am astfel de ghinioane permanent”, și-a adus aminte Mircea Lucescu.

Meci România-Austria, preliminariile CM 2026
Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară. Asta e soarta mea”
17:00 - Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară. Asta e soarta mea”
Selecționerul Mircea Lucescu se pregătește de meciul cu Austria, de pe Arena Națională, ce va avea loc de la ora 21:45. Partida ar putea fi ultima pentru el, pe banca selecționatei, mai ales...
Mircea Lucescu, un car de nervi. Ce-a spus despre Ianis Hagi: ”Nu mă întrebați!”
16:05 - Mircea Lucescu, un car de nervi. Ce-a spus despre Ianis Hagi: ”Nu mă întrebați!”
România va juca duminică (ora 21:45), împotriva Austriei, la București, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Înaintea meciului, selecționerul Mircea Lucescu a fost extrem de nervos la...
Absență confirmată la România - Austria: ”Nu există altă soluţie”
13:45 - Absență confirmată la România - Austria: ”Nu există altă soluţie”
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că mijlocaşul Răzvan Marin nu va evolua în meciul cu Austria, din preliminariile CM-2026. Jucătorul de la...
Mircea Lucescu a cedat nervos și a plecat: ”Haideţi, mă lăsaţi? Toţi sunteţi selecţioneri! Vrei să invoc amendamentul 5?”
13:36 - Mircea Lucescu a cedat nervos și a plecat: ”Haideţi, mă lăsaţi? Toţi sunteţi selecţioneri! Vrei să invoc amendamentul 5?”
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Austria este unul de orgoliu naţional şi trebuie ca la final jucătorii să nu se simtă...
Să fie cu noroc? Decizie luată de UEFA în legătură cu meciul România - Austria
10:25 - Să fie cu noroc? Decizie luată de UEFA în legătură cu meciul România - Austria
Italianul Davide Massa arbitrează meciul România - Austria, care se va disputa, duminică, de la ora din preliminariile CM-2026, a anunțat UEFA. Davide Massa va fi ajutat de asistenţii...
Ce echipă va folosi Mircea Lucescu în meciul cu Austria: "Asta e formula!"
08:50 - Ce echipă va folosi Mircea Lucescu în meciul cu Austria: "Asta e formula!"
Naționala României se pregătește de duelul cu Austria, meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026, programat duminică, de la ora 21:45. Partida va putea fi urmărită pe Antena 1...
Mergi la România - Austria? Ultima decizie a organizatorilor, de interes pentru toți cei ce și-au luat bilet
Ieri, 18:47 - Mergi la România - Austria? Ultima decizie a organizatorilor, de interes pentru toți cei ce și-au luat bilet
Reprezentativa României va întâlni, duminică, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, selecţionata Austriei, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Pentru desfăşurarea în condiţii...
Convocare de urgență la echipa națională. Cine e titularul care s-a accidentat
Ieri, 16:09 - Convocare de urgență la echipa națională. Cine e titularul care s-a accidentat
Selecționerul Mircea Lucescu a decis să facă o convocare de urgență la echipa națională, în vederea meciului de duminică împotriva Austriei, pe Arena Națională, în preliminariile CM...
Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei: i-a repetat un cuvânt de trei ori
Ieri, 09:40 - Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei: i-a repetat un cuvânt de trei ori
Un moment neașteptat a avut loc după amicalul România – Moldova 2-1, disputat pe Arena Națională. Mircea Lucescu, selecționerul României, a întrerupt conferința de presă a omologului...
Ciprian Marica, tranșant după România – Moldova 2-1: „Nu e o soluție de atac pentru națională!”
Ieri, 08:49 - Ciprian Marica, tranșant după România – Moldova 2-1: „Nu e o soluție de atac pentru națională!”
Ciprian Marica, fostul atacant al naționalei României, a comentat prestația tricolorilor la GSP Live Special, imediat după victoria cu 2-1 în amicalul contra Moldovei. Cel vizat în mod...
Fotbalistul care l-a încântat pe Mircea Lucescu "Va juca și cu Austria." Reproșuri doar pentru portar
Ieri, 08:37 - Fotbalistul care l-a încântat pe Mircea Lucescu "Va juca și cu Austria." Reproșuri doar pentru portar
Selecționerul Mircea Lucescu s-a declarat mulțumit de prestația României în amicalul cu Moldova, scor 2-1, și a avut cuvinte de laudă pentru Ianis Hagi, căpitanul naționalei în această...
Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după România – Moldova 2-1: „El va fi titular cu Austria!”
Ieri, 08:27 - Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după România – Moldova 2-1: „El va fi titular cu Austria!”
Fostul internațional Ilie Dumitrescu a oferit o analiză detaliată după amicalul câștigat de România în fața Moldovei, scor 2-1, și a surprins printr-un „pariu” ferm legat de titularul...
Mircea Lucescu amenință cu demisia de la naționala României! Meciul cu Austria poate fi decisiv
Ieri, 08:22 - Mircea Lucescu amenință cu demisia de la naționala României! Meciul cu Austria poate fi decisiv
După victoria României cu 2-1 în amicalul contra Moldovei, selecționerul Mircea Lucescu a lăsat din nou loc de interpretări în privința viitorului său pe banca echipei naționale....
Se schimbă televiziunea! Cine va transmite partida dintre România și Austria de duminică
Ieri, 07:58 - Se schimbă televiziunea! Cine va transmite partida dintre România și Austria de duminică
Naționala României a câștigat meciul amical pe care l-a disputat pe Arena Națională în fața selecționatei Moldovei. Scorul, 2-1, a fost stabilit încă din prima repriză. Pentru...
#echipa nationala, #mircea lucescu, #Romania Austria preliminarii CM 2026 , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic a dat cartile pe fata: "Nu voi fi niciodata prieten cu el! Pur si simplu nu se poate"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
VIDEO Imaginile nemaivazute! Mircea Lucescu, iesire inexplicabila: "Nu se poate sa-si bata joc de mine. Sa-l dea afara"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tensiuni între Djokovic și Nadal? ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”
  2. Doliu în fotbalul românesc. ”Copilul teribil” a fost cu tricolorii la Campionatul Mondial
  3. Lidera mondială, eliminată după un meci de poveste. Finală americană la WTA Wuhan
  4. Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară. Asta e soarta mea”
  5. Mircea Lucescu, un car de nervi. Ce-a spus despre Ianis Hagi: ”Nu mă întrebați!”
  6. Novak Djokovic, eliminare șocantă în semifinale, cu numărul 204 mondial. Ce probleme a avut sârbul
  7. Absență confirmată la România - Austria: ”Nu există altă soluţie”
  8. Mircea Lucescu a cedat nervos și a plecat: ”Haideţi, mă lăsaţi? Toţi sunteţi selecţioneri! Vrei să invoc amendamentul 5?”
  9. Numiri importante la naționala României, cu o lună înainte de Campionatul Mondial
  10. Lovitură pentru Franța în drumul spre Mondiale. Ce se întâmplă cu starul Mbappe