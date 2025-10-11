Mircea Lucescu: ”Am fost dat afară. Asta e soarta mea”

Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 17:00
1327 citiri
Selecționerul Mircea Lucescu se pregătește de meciul cu Austria, de pe Arena Națională, ce va avea loc de la ora 21:45. Partida ar putea fi ultima pentru el, pe banca selecționatei, mai ales în cazul unei înfrângeri.
Nu ar fi prima oară când pleacă după un duel cu Austria. În 1986, după ce i-am bătut cu 4-0, Lucescu a plecat. Selecționerul și-a amintit de acel moment.
”Am fost dat afară atunci, n-am plecat. N-are nicio legatură meciul de atunci. Alte echipe, alți jucători. Aveam atunci o echipă extrem de puternică.
Sunt convins că, dacă aș fi continuat cu echipa aia, aș fi ajuns foarte departe. Nu întâmplător, la meciul cu Rusia erau șapte jucători de la Dinamo. Eram extrem de puternici în 1986.
Întâmplător am pierdut acea calificare cu Irlanda, într-un meci cu 38 de șuturi la poartă, ceva incredibil. Asta e soarta mea, să am astfel de ghinioane permanent”, și-a adus aminte Mircea Lucescu.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Meci România-Austria, preliminariile CM 2026
Selecționerul Mircea Lucescu se pregătește de meciul cu Austria, de pe Arena Națională, ce va avea loc de la ora 21:45. Partida ar putea fi ultima pentru el, pe banca selecționatei, mai ales...
România va juca duminică (ora 21:45), împotriva Austriei, la București, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Înaintea meciului, selecționerul Mircea Lucescu a fost extrem de nervos la...
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că mijlocaşul Răzvan Marin nu va evolua în meciul cu Austria, din preliminariile CM-2026. Jucătorul de la...
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Austria este unul de orgoliu naţional şi trebuie ca la final jucătorii să nu se simtă...
Italianul Davide Massa arbitrează meciul România - Austria, care se va disputa, duminică, de la ora din preliminariile CM-2026, a anunțat UEFA.
Davide Massa va fi ajutat de asistenţii...
Naționala României se pregătește de duelul cu Austria, meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026, programat duminică, de la ora 21:45.
Partida va putea fi urmărită pe Antena 1...
Reprezentativa României va întâlni, duminică, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, selecţionata Austriei, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
Pentru desfăşurarea în condiţii...
Selecționerul Mircea Lucescu a decis să facă o convocare de urgență la echipa națională, în vederea meciului de duminică împotriva Austriei, pe Arena Națională, în preliminariile CM...
Un moment neașteptat a avut loc după amicalul România – Moldova 2-1, disputat pe Arena Națională.
Mircea Lucescu, selecționerul României, a întrerupt conferința de presă a omologului...
Ciprian Marica, fostul atacant al naționalei României, a comentat prestația tricolorilor la GSP Live Special, imediat după victoria cu 2-1 în amicalul contra Moldovei.
Cel vizat în mod...
Selecționerul Mircea Lucescu s-a declarat mulțumit de prestația României în amicalul cu Moldova, scor 2-1, și a avut cuvinte de laudă pentru Ianis Hagi, căpitanul naționalei în această...
Fostul internațional Ilie Dumitrescu a oferit o analiză detaliată după amicalul câștigat de România în fața Moldovei, scor 2-1, și a surprins printr-un „pariu” ferm legat de titularul...
După victoria României cu 2-1 în amicalul contra Moldovei, selecționerul Mircea Lucescu a lăsat din nou loc de interpretări în privința viitorului său pe banca echipei naționale....
Naționala României a câștigat meciul amical pe care l-a disputat pe Arena Națională în fața selecționatei Moldovei. Scorul, 2-1, a fost stabilit încă din prima repriză.
Pentru...