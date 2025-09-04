Vedeta Rapidului, OUT de la echipa națională. Mircea Lucescu a chemat, de urgență, un jucător de 36 de ani

Jucătorul Andrei Borza (Rapid) a suferit un traumatism osos la nivelul piciorului drept, iar investigațiile medicale au arătat că nu poate fi disponibil pentru meciurile naționalei României cu Canada și Cipru.

În locul său, selecționerul Mircea Lucescu a decis să îl cheme pe Alexandru Chipciu de la Universitatea Cluj.

Naționala României dispută două jocuri, un amical împotriva uneia dintre gazdele CM 2026, Canada, și o partidă în Cipru din preliminariile CM 2026:

Vineri, 5 septembrie, ora 21:00: ROMÂNIA – Canada (Arena Națională, București)

Marți, 9 septembrie, ora 21:45: Cipru – ROMÂNIA (GSP Stadium, Nicosia)

