Șase jucători, OUT din națională! Lucescu, decizie radicală înainte de disputa cu Austria

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 16:27
156 citiri
Mircea Lucescu. Foto: Captură Youtube / Orange Sport Romania

România - Austria se joacă în această seară, de la ora 21:45, pe Arena Națională. Înainte de acest meci, selecționerul a decis să renunțe la șase jucători din lotul naționalei.

Concret, Cristi Manea, Bogdan Racovițan, Raul Opruț, Cătălin Cîrjan, Alexandru Dobre și David Miculescu nu vor fi în lot, la acest meci. Alegerile sunt cel puțin surprinzătoare.

Asta pentru că Opruț va fi înlocuit în lot de Kevin Ciubotaru, care a debutat cu Moldova, iar Dobre și Miculescu sunt printre cei mai buni jucători din campionat. De asemenea, Bogdan Racovițan a fost lăsat în afara lotului, asta deși a fost păstrat Livas Eissat, și el debutant cu Moldova.

Lotul României pentru meciul cu Austria

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese)

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun), Virgil GHIȚĂ (Hannover), Mihai POPESCU (FCSB), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt)

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena), Vlad DRAGOMIR (Pafos), Adrian ȘUT (FCSB), Dennis MAN (PSV), Olimpiu MORUȚAN (Aris Salonic), Ianis HAGI (Alanyaspor), Florin TĂNASE (FCSB), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Valentin MIHĂILĂ (Rizespor)

ATACANȚI: Louis MUNTEANU (CFR Cluj), Daniel BÎRLIGEA (FCSB)

#echipa nationala, #mircea lucescu, #Austria , #nationala
