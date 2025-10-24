Surpriză: numele nou pe care Mircea Lucescu ar putea miza în dubla cu Bosnia și San Marino

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 15:30
521 citiri
Surpriză: numele nou pe care Mircea Lucescu ar putea miza în dubla cu Bosnia și San Marino
Mircea Lucescu. Foto: Facebook / Echipa Națională de Fotbal a României

România trage tare pentru a prinde a doua urnă la tragerea la sorți a playoff-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, care va avea loc începând cu luna iunie 2026. Mircea Lucescu încearcă să ducă România la primul mondial după șase turnee ratate: 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 și 2022.

România mai are două meciuri: cu Bosnia și San Marino. Cu două victorii, suntem aproape siguri în a doua urnă, la barajul pentru mondial. Pentru aceste meciuri, Lucescu ar putea miza pe un nume nou.

După mai mulți ani în care nu a avut reușite în carieră, Rareș Ilie a reușit să joace din ce în ce mai bine la Empoli, în Serie B. 10 meciuri, un gol și trei pase de gol a reușit acesta, în actualul sezon.

Conform Digisport, Mircea Lucescu a început să se uite atent la Rareș Ilie, pe care îl vede drept o posibilă variantă pentru dubla cu Bosnia și San Marino.

#echipa nationala, #mircea lucescu, #rares ilie , #nationala
