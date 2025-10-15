Când pleacă Mircea Lucescu de la națională? Răspunsul oferit de selecționer: „Voi lăsa pe altcineva”

Aspru criticat în acest mandat de selecționer, Mircea Lucescu a reușit să mai câștige niște simpatie după ce a învins Austria pe teren propriu, iar România speră chiar să fie în urna a doua la tragerea la sorți a meciurilor pentru baraj.

Mircea Lucescu a fost întrebat când va pleca de la echipa națională, iar răspunsul lui a fost unul clar: va pleca de la națională, cel mai probabil, dacă nu va califica echipa la baraj. Spune că a făcut o promisiune în acest sens, dar nu este convins că o va respecta.

„Eu prefer să fiu cel atacat. Am și experiența, și forța, și pregătirea. Toate astea le absorb ca un burete. Dacă nu ar fi așa, ar fi atacat ăla și ăla și ăla. Eu am promis lucrul ăsta, existau reticențe despre capacitatea mea mentală și fizică de a rezista. Toată lumea m-a pus la îndoială. Eu am spus: stați liniștiți, las pe altcineva la baraj. Eu am spus că voi face tot ce e posibil să construiesc o echipă.

Sunt obligat ca, în permanență, meci de meci, acțiune de acțiune, să întregesc acest lot. Am nevoie de jucători care să fie alături de mine în totalitate. Mulți fotbaliști, după 30 de ani, acceptă cu mare greutate schimbările. Ești obligat să aduci fotbaliști atenți, implicați, care îi stimulează și pe ceilalți. Fotbalul e ca viața: dacă nu ești în stare să te menții, înseamnă că rămâi în urmă.

Eu am făcut o promisiune. Vom vedea cum se vor desfășura lucrurile. Eu am spus că, dacă nu duc echipa la baraj, voi lăsa pe altcineva. Poate nu mă țin nici de promisiune. Cine știe?”, a explicat Mircea Lucescu, la Fanatik.

