Urmașii lui Lucescu. Cine ar putea veni la naționala dacă selecționerul demisionează ANALIZĂ

Sunt șanse tot mai mari ca România să aibă nevoie de un selecționer nou în perioada următoare. Mircea Lucescu amenință cu demisia, iar Federația începe să se gândească la planurile de viitor.

„Am vrut să-mi dau demisia după Cipru. Să vedem dacă meciul cu Austria va fi ultimul meu meci. Cipru e o echipă foarte bună, nu a fost întâmplător. Am fost atât de supărat încât mi-a venit să am demisia... Nu știu ce va fi la baraj, eu am făcut o promisiune, vom vedea ce va fi”, a spus Lucescu după meciul cu Moldova.

Pentru națională urmează o perioadă intensă: lupta pentru locul 2 în grupă, iar apoi meciurile de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială. Astfel, Federația caută soluții.

Edward Iordănescu - dulce revenire

Scenariul actual pare ideal: Iordănescu are probleme în Polonia și riscă să fie dat afară, chiar într-o perioadă în care naționala caută selecționer. Fostul antrenor al României, cel care a dus naționala în optimi la EURO 2024, este visul lui Burleanu.

Avantajele venirii lui sunt mari: în primul rând, e o certitudine: a confirmat în precedentul lui mandat. Apoi, având în vedere șansele reduse pe care le avem la calificare la Campionatul Mondial, pare o decizie bună să aduci un selecționer care a demonstrat că poate califica naționala la EURO.

El e cel care a creat un nucleu de jucători la echipa națională. Mandatul lui a fost primul, după o pauză destul de lungă, în care lotul de jucători primea doar minime modificări de la un meci la altul. De multe ori, mai ales pe final, au absentat doar jucătorii accidentați.

Minusurile sale sunt cele văzute în mandatul precedent: a avut un start greu, cu rezultate dezamăgitoare în prima parte a mandatului. E un antrenor rigid, iar în mandatul său a fost criticat pentru că a renunțat la jucători precum Alex Mitriță sau Alex Maxim, din cauza comportamentului lor.

Gheorghe Hagi - visul național

Gheorghe Hagi a fost o poțiune pentru Răzvan Burleanu de fiecare dată când naționala avea nevoie de antrenor. Anul trecut, înainte de venirea lui Lucescu, el a negociat cu FRF.

Avantajul lui este dat de capacitatea de a reforma jucători. De multe ori el a reușit să relanseze carierele unor jucători ce păreau pe o pantă descendentă.

Minusul lui este dat de faptul că nu este prea diferit de Lucescu. Adică mutarea ar fi, în esență, doar o schimbare de nume: de la stil tactic la relația cu jucătorii, cei doi sunt foarte similari.

Daniel Pancu - încredere de la U21

Deși a pierdut toate cele trei meciuri jucate la europeanul U21 din Slovacia, fostul selecționer al naționalei de tineret a lăsat o impresie bună.

Ca și în cazul lui Edward Iordănescu, Pancu a demonstrat că e capabil să obțină rezultate mari în preliminarii: pentru a se califica la EURO le-a învins pe Elveția, Muntenegru, Armenia, Albania sau Finlanda.

Minusul lui, unul mare de altfel, este că devine antipatic în vestiar. La EURO U21 el a avut o relație foarte rece cu jucătorii, ceea ce s-a tradus în rezultatele modeste ale naționalei de la Bratislava și Trnava.

Adrian Mutu - briliantul

Mutu a fost mereu un nume pe lista naționalei. Are și el, la activ, un Campionat European de Tineret, diferența la el fiind că el chiar a avut rezultate la turneul final, unde a luat cinci puncte în grupe.

Deși este un nume care a fost foarte comun pentru FRF, rezultatele sale ca antrenor sunt foarte slabe. A confirmat doar la U21 și parțial la Rapid, însă a avut mandate dezastruoase la Petrolul, CFR, Neftchi sau FCU Craiova.

Cosmin Contra - revin mai puternic

Cosmin Contra a mai fost pe banca naționalei și, în ciuda faptului că a ratat calificarea la EURO 2020, a avut un mandat, cel puțin ca statistică, bun. Are 13 victorii, 6 remize și cinci înfrângeri.

Ce e drept, în meciuri oficiale, nu a câștigat niciun meci oficial. După ce a plecat de la națională în 2019, a mai fost la Dinamo și în zona arabă, inclusiv la Al-Ittihad.

