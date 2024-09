”Nea Mircea este un mare plus”! Dennis Man a tras concluziile, după victoria cu Kosovo

Dennis Man, autorul unui gol în meciul de la Pristina, a declarat că echipa României a câştigat uşor meciul din Kosovo, scor 3-0 pentru România, şi că e important că s-a început cu dreptul acest nou ciclu.

„Am câştigat uşor, aveam nevoie de aceste trei puncte. Sunt fericit că am câştigat. Ştiam că vom întâlni o echipă destul de agresivă, dar în mintea noastră am zis că vrem să continuăm ce am început la Europene. La gol, îl văzusem singur pe Denis, dar am văzut apoi că mi s-a creat spaţiu şi m-am decis să trag la poartă.

Era important să câştigăm acest meci, să începem cu dreptul! Trebuie să învăţăm să jucăm şi din postura de favoriţi, pentru că venim de la Europene! Chiar dacă nu am avut mult timp la dispoziţie cu dânsul, nea Mircea este un plus mare pentru noi”, a declarat Dennis Man.

Man are un 2024 de senzație. A fost printre cei mai buni jucători ai meciului România - Ucraina 3-0, de la Euro 2024, iar în startul de sezon din Serie A a marcat de două ori în primele două etape.

