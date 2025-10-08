Incredibil! Mircea Lucescu a venit cu lista la conferința de presă și le-a citit numele jucătorilor naționalei

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 18:13
Incredibil! Mircea Lucescu a venit cu lista la conferința de presă și le-a citit numele jucătorilor naționalei
Mircea Lucescu FOTO FRF.ro

România se pregătește de meciul cu Moldova, care va avea loc pe Arena Națională, joi, fiind ultimul test înainte de cel mai important meci din mandatul lui Mircea Lucescu, cel cu Austria.

Înainte de această dublă, Mircea Lucescu a venit la conferința de presă și a citit, de pe o listă, numele jucătorilor care sunt accidentați în acest moment.

”Trebuie să punem puțin lucrurile la punct. Jucătorii cu accidentări de lungă durată au fost Drăgușin, Moruțan, Racovițan, Olaru, Mihăilă, Vladimir Screciu, Florinel Coman, Cicâldău.

Cu alte accidentări au fost Bîrligea, Drăguș, Ianis, Bancu, Adrian Șut. Fără echipe, alți cinci-șase jucători, tip Pușcaș, Coman, Niță, Rus.

Asta era lotul. Nu poți... Ai 40 de jucători la dispoziție, dacă se duc 16, e foarte greu. Acum facem o reconsiderare la echipa națională, nu poți să știi pentru viitor cum se întorc jucătorii care au avut accidentări grave”, a spus Mircea Lucescu.

