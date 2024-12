„L-am prins cu sticla de vin roșu sub saltea”. Mircea Lucescu a eliminat toate regulile impuse de Edward Iordănescu la echipa națională

Cu Edward Iordănescu pe bancă, echipa națională a avut rezultate bune, ajungând în ultimele 16 echipe de la EURO 2024. În spatele succesului fostului selecționer a stat un set clar de reguli, de la care Iordănescu jr. nu s-a abătut niciodată.

Mircea Lucescu a renunțat la multe dintre aceste reguli. El spune că nu acordă amenzi financiare la echipă.

„Până la urmă, ca să faci o echipă competitivă e nevoie de o încărcătură de antrenamente continue, de un cod de conduită acceptat de toți și de niște principii foarte clare de joc. Le ai pe astea trei, faci o echipă competitivă. Și atunci, eu nu puteam... Am considerat că acel grup a fost un grup de succes. Și realmente a fost un grup de succes!

Și am plecat de la ideea asta. A fost mai ușor pentru mine să transmit un anumit tip de filosofie, un anumit timp de comportament, de disciplină, de respect, de toate astea. Și, în primul rând, de filosofia jocului. De când am plecat de la Hunedoara, filosofia mea a rămas aceeași! Prima discuție pe care o port cu ei este legată de raportul meu cu jucătorii. Asta e cel mai important! Educația, atitudinea, disciplina, selecția, instruirea și concepția. Și pe urmă, rezultatele.

Ei, de exemplu, aveau un regulament de comportament. Cu pedepse financiare... Eu am renunțat complet la el! Eu n-am nevoie de asta. Eu n-am făcut niciodată asta. Eu am vorbit cu ei.

Niciodată n-am avut. Nu, nu, niciodată! Disciplină, nu doar în sensul cazon. Disciplina este determinată de ceea ce îți dorești. Nu poți să spui că nu vine unul la masă și să lase refacerea care e mai importantă decât asta... Nu e o disciplină impusă. Le-am spus totdeauna”, a spus Lucescu, la GSP.

El a mai povestit un moment petrecut la Corvinul Hunedoara, când l-a prins pe Florea Dumitrache cu o sticlă de vin sub saltea.

„Ne-am dus la o pregătire, eram pe la Mărul Roșu, nu știu pe unde, eram prin Banat și le dădeam câte un pahar de vin roșu la masă. Până la urmă, am aflat că-și trăsese în cameră niște vin roșu. I-am strâns pe toți, i-am dus în camera aia, am arătat unde am găsit sub saltea, am luat, am aruncat-o pe geam și am zis că asta să fie ultima dată când se întâmplă! A mai încercat o dată și atunci l-am amendat, într-adevăr! S-a dus la Petroșani când eu eram la echipa națională și s-a dus la Petroșani în loc să rămână la antrenament. Și atunci l-am amendat pe el, a fost singurul jucător pe care l-am amendat”, a mai spus Lucescu.

