Mircea Lucescu surprinde. Acuză FIFA că a obligat România să joace amicalul cu Canada

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 08:43
Mircea Lucescu surprinde. Acuză FIFA că a obligat România să joace amicalul cu Canada
FOTO Hepta

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că ar fi preferat ca naţionala să nu dispute meciul amical cu Canada, pentru a rămâne concentrată la partida cu Cipru, din preliminariile CM-2026.

”Aş fi preferat să nu joc, să pregătesc echipa pentru meciul cu Cipru, care devine vital pentru drumul echipei. Dar FIFA nu acceptă vreun avantaj pentru vreo echipă şi atunci am luat acest joc. Canada se pregăteşte pentru CM, este o echipă pentru care nu e meci amical, pentru noi este important. Am promovat patru jucători de la naţională, trebuie evoluţie continuă. Jucătorii trebuie să se adapteze grupului şi filosofiei echipei. Este un meci de pregătire, să-mi dau seama cum se adaptează jucătorii. Nu se compară cu niciun meci de club, aici responsabilitatea este imensă. Le spun jucătorilor: aici aveţi toată ţara în spatele vostru. Este important să-l câştigăm pentru a da echipei impuls în vederea partidei cu Cipru. Am crescut în ultimul timp, dar suntem deficitari la duelurile individuale. Avem jucători cu nivel tehnic ridicat, vreau să mă întorc la vremurile când eram consideraţi brazilienii Europei. Sper că vom reveni, sunt impresionat de unele meciuri din campionatul României”, a declarat Lucescu.

Selecţionerul a dezvăluit că l-a contactat personal pe Louis Munteanu, după ce acesta s-a învoit de la patronul Ioan Varga şi nu a jucat în meciul cu Oţelul Galaţi, supărat că nu a prins un transfer în străinătate.

„Eu am vorbit imediat cu Louis Munteanu, i-am dat telefon, i-am zis: „întoarce-te imediat la echipă”, nu ai cum să joci la naţională altfel, s-a întors imediat, s-a antrenat cum trebuie şi mâine va debuta la echipa naţională, toată lumea îl doreşte. Au fost presiuni să îl iau când trebuia să joace la U21. Sper să simtă responsabilitatea de a juca în tricoul naţionalei”, a declarat Lucescu.

De asemenea, Mircea Lucescu a vorbit şi despre Ianis Hagi. „Am vorbit aseară cu el şi i-am spus: te aştept când începi să joci. Campionatul Turciei cred că este cel mai important după cele cinci mari. Consider că a făcut treabă bună ducându-se într-un campionat care îl stimulează. A ales un campionat bun. Intervenisem şi eu la un moment dat pentru un transfer la Dinamo Kiev.”

Mircea Lucescu a fost extrem de încântat de reacţia lui Alexandru Chipciu în momentul în care a fost anunţat că trebuie să vină la naţională. ”L-am sunat pe Chipciu, era cu entuziasm deosebit, şi Sabău la fel, i-am spus lui Chipciu că are două avioane, mi-a spus că îl ia pe primul, la 8, aşa vreau, astfel de entuziasm.”

Naţionala României dispută două jocuri, un amical împotriva uneia dintre gazdele CM 2026, Canada, şi o partidă în Cipru din preliminariile CM 2026:

Vineri, 5 septembrie, ora 21:00: ROMÂNIA – Canada (Arena Naţională, Bucureşti)

Marţi, 9 septembrie, ora 21:45: Cipru – ROMÂNIA (GSP Stadium, Nicosia).

