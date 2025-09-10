S-a găsit deja înlocuitorul pentru Mircea Lucescu: "Simt că el va fi și asta cât de curând"

Naționala de fotbal a României a terminat la egalitate cu echipa Ciprului, 2-2 (2-1), marți seara, pe GSP Stadium din Nicosia, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au făcut un nou pas greșit în cursa pentru Cupa Mondială de anul viitor, fiind egalați după ce au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Denis Drăguș (2, 18). Loizos Loizou (29), Charalampos Charalampous (76) au marcat pentru gazde, care au dominat jocul și au presat continuu.

Întrebat dacă s-a gândit să renunțe la funcția de selecționer, Lucescu a răspuns: "Haideți să nu discutăm în seara asta. Ce va fi mâine, vom vedea mâine. Sunt foarte dezamăgit, pentru că știu cum a fost pregătit meciul ăsta și cât de sigur eram că vom câștiga. Echipa națională trebuie să își continue parcursul. Eu am făcut tot ceea ce a fost posibil ca să dau unui grup de jucători posibilitatea să atace un turneu final. Și ăsta a fost un lucru foarte bun. În rest, sunt alte aspecte pe care nu vreau să le discut aici. Eu voi analiza și voi vedea ce hotărâre voi lua. Vom vedea care e situația. Mai mult de atât nu am ce să spun. Nu e momentul să fac o analiză foarte serioasă pentru că ar trebui să spun niște lucruri care nu îmi convin. Simt o mare dezamăgire, o foarte mare dezamăgire".

Jurnalistul Decebal Rădulescu e de părere că Hagi va fi instalat la cârma naționalei:

”N-am vreo informație, dar simt, miros că următorul selecționer al echipei naționale va fi Gheorghe Hagi și asta cât de curând. Cred că trebuie făcută o schimbare.

Ads

Mircea Lucescu și-a făcut datoria, a fost un gentleman că a acceptat să preia echipa asta națională într-un moment destul de dificil, când nimeni nu mai voia să se uite la ea.

Mircea Lucescu ne-a arătat ce se poate face, atât a reușit până acum și cred că trebuie o mână mult mai energică, așa cum e a lui Gică Hagi.

Eu zic că asta se va întâmpla, să preia naționala, și cred că va trebui să avem răbdare cel puțin 2-3 ani, dacă vrem cu adevărat ca cineva să construiască o echipă națională așa cum și-o doresc suporterii”, a declarat Decebal Rădulescu, la emisiunea Digi Sport Special.

Ads