Jucătorul despre care Mircea Lucescu a spus că este „ca un ștergător de parbriz”

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 16:17
David Alaba și Marius Marin.

România a câștigat ambele meciuri din octombrie, atât pe cel cu Austria, cât și pe cel cu Moldova. A fost prima „dublă” cu punctaj maxim pentru tricolori din 2025.

Mircea Lucescu a analizat prestația României și a tras o concluzie: Marius Marin a avut rolul cel mai important în meciul cu Austria.

”Rolul cel mai important l-a avut Marius Marin. El a fost extraordinar! Pot să spun că randamentul cel mai important pentru echipă el l-a dat. El a fost cel mai important om, acoperea și în dreapta, la Laimer, pentru că Dragomir a avut un rol esențial.

La Viena, Răzvan Marin nu a putut să îl oprească pe Laimer. De data asta, cu o capacitate fizică superioară și o intensitate a duelurilor, l-a anihilat Dragomir pe Laimer, care este un jucător de 70-80 de milioane de euro.

Dacă se întorcea Laimer în zonă centrală, nu se ducea drept, pentru că întotdeauna juca pe Alaba. Îl abandonai, mergea Bîrligea să îl închidă și mergea tare de tot pe Alaba. După venea imediat Marius Marin pe Laimer și îl bloca.

A făcut lucrul acesta și în stânga, dar și în dreapta. A fost, așa cum spun eu, ca un ‘ștergător de parbriz’, a ras tot Marius Marin. Acolo îți trebuie un simț al jocului, o disponibilitate de sacrificiu, o inteligență. Trebuie să știi când să pleci dintr-o parte și vii în cealaltă”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit Fanatik.

