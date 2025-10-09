Lucescu a făcut lotul: doi jucători de bază au fost lăsați pe tușă pentru meciul din această seară

Echipa națională de fotbal a României întâlnește selecționata Moldovei, joi, de la ora 21:00, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă amicală.

Meciul amical dintre cele două selecţionate reuneşte nu doar pasiunea pentru fotbal, ci şi dorinţa comună de a celebra legăturile istorice, culturale şi emoţionale dintre cele două ţări.

Acesta va fi primul meci disputat între cele două reprezentative în România care va conta în palmaresul oficial. Ultima partidă disputată între România şi Moldova s-a jucat în noiembrie 2022, la Chişinău, când tricolorii s-au impus cu 5-0.

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lista oficială a celor 26 de jucători convocați pentru această partidă, după ce inițial convocase 28. Printre absenți se numără Andrei Rațiu și Andrei Burcă.

Rațiu, jucător care a fost recent legat de o posibilă transferare la FC Barcelona, conform publicației spaniole Mundo Deportivo, nu va face parte din lot din cauza unor probleme medicale, fiind indisponibil în ultimele două zile de antrenament, după cum a declarat Lucescu în conferința de presă.

Andrei Burcă a fost lăsat în afara lotului pentru a fi menajat, urmând să fie titular în următorul meci important al României cu Austria.

Lista completă a jucătorilor convocați:

Portari: Ștefan Târnovanu, Ionuț Radu, Răzvan Sava

Fundași: Cristi Manea, Mihai Popescu, Kevin Ciobotaru, Virgil Ghiță, Alexandru Chipciu, Vladimir Screciu, Raul Opruț, Lisav Eissat, Bogdan Racovițan

Mijlocași: Marius Marin, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Olimpiu Moruțan, Cătălin Cîrjan, Vlad Dragomir, Alexandru Dobre

Atacanți: Daniel Bîrligea, Louis Munteanu, David Miculescu, Valentin Mihăilă, Florin Tănase, Dennis Man, Ștefan Baiaram

