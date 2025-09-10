Reacția lui Lucescu, după ce am făcut egal în Cipru: "Parcă le-au înghețat picioarele”

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 00:28
377 citiri
Mircea Lucescu FOTO Hepta

Selecționerul Mircea Lucescu a declarat, marți seară, după meciul României cu Cipru, scor 2-2, că nu schimbările au determinat rezultatul, ci atitudinea, el menționând că în repriza a doua jucătorilor săi “parcă le-au înghețat picioarele”. Lucescu s-a plâns și de arbitraj.

“Golul de 1-2 i-a adus pe ei din nou în joc. Au fost foarte multe faulturi și un arbitraj care după 2-0 nu ne-a mai lăsat să atacăm... Sunt nemulțumit că prima repriză am făcut ceea ce trebuia, dar în repriza a doua parcă le-au înghețat picioarele.

Mai ales fundașii centrali, ceea ce le-a dat lor posibilitatea să iasă la pressing. Păcat pentru acest rezultat. Este și o lecție. Am avut un început de primă repriză excelent. Am avut situații foarte bune, nu le-am valorificat și asta a făcut ca golul lor să răstoarne raportul de forțe.

Au fost mult prea pătrunși de necesitatea de a învinge cu orice preț și în momentul în care am avut 2-0 am cedat. Nu schimbările au determinat... Atitudinea. La astfel de meciuri trebuie să o aduci în teren”, a spus Lucescu la Prima TV.

Naționala României a remizat cu reprezentativa Ciprului, marți seară, în deplasare, scor 2-2, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au condus cu 2-0.

Echipa națională a reușit să nu câștige meciul cu Cipru. Deși a condus cu 2-0 la Nicosia, elevii lui Mircea Lucescu au luat două goluri și sunt ca și eliminați din lupta pentru un loc...
Fostul selecţioner Edward Iordănescu a afirmat că naţionala României trebuie să învingă Cipru, pentru a lua cele 3 puncte, iar apoi poate obţine victoria cu Austria, la 12 octombrie, pe...
