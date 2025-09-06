Mircea Lucescu, după ce România a fost umilită de Canada, 0-3: "Sunt mulțumit de joc."

Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 01:21
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, vineri seară, după meciul României cu echipa Canadei, scor 0-3, că este mulţumit de jocul echipei, dacă nu se iau în calcul cele trei goluri primite.
“O victorie meritată a Canadei, la care noi am contribuit destul de serios prin greşelile pe care le-am făcut. Dacă elimini golurile pe care le-au marcat, eu sunt mulţumit de jocul echipei, împotriva unei echipe cu jucători care evoluează la echipe foarte mari. În repriza a doua am controlat mai bine jocul. Ştiam că o să fie aşa de greu după o perioadă lungă în care băieţii nu s-au văzut. Au reuşit să pună în pericol poarta adversă. Sigur, eliminând greşelile. La primul gol, marcaj aiurea. Ţine de puterea de concentrare a jucătorilor şi la respectul lor pentru indicaţiile de joc. Pe urmă greşeala de la golul 2, incredibilă. Un portar îşi poate permite chestia asta, poate, în zona laterală, nu în cea centrală. A fost prea relaxat, pesemne gândul lor e la meciul de miercuri”, a spus Lucescu la Antena 1.
“Am întâlnit o echipă mai agresivă decât noi, mult mai puternică fizic. Pot să spun că nu sunt nemulţumit de jocul practicat. Rezultatul a fost înşelător”, a adăugat el.
Echipa naţională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Canadei. Portarul Horaţiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeţilor.
