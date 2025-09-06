Jucătorul care l-a enervat pe Lucescu, după umilința cu Canada: ”Nu respectă ce i se cere”

Echipa națională a cedat cu 3-0 în amicalul cu Canada, jucat pe Arena Națională. La acest meci, Denis Drăguș a fost folosit titular pe poziția de atacant central, deși inițial Louis Munteanu trebuia să joace acolo. El s-a accidentat la încălzire.

Canada a marcat prin Jonathan David (11), Ali Ahmed (22) şi Niko Sigur (77). În ciuda scorului, naționala României a avut mai multe ocazii importante, majoritatea ratate de Drăguș. La finalul meciului, Mircea Lucescu s-a plâns de jocul atacantului de la Eyupspor, spunând că nu respectă ceea ce îi cere.

”Drăguș este un jucător cu calități extraordinare, de viteză, de forță, de angajament, face un bun presing, se luptă. Problema lui e că nu respectă ce i se cere”, a declarat Lucescu.

Notele primite de jucători după România - Canada

România: Moldovan (6,5) - Rațiu (6,5), Ghiță (6,4), Burcă (6,3), Bancu (6,7) - R. Marin (6,6), M. Marin (6,7) - Man (6,4), Stanciu (7,0), Dobre (6,7) - Drăguș (6,8).

Canada: Crepeau (6,9) - Sigur (8,1), De Fougerolles (6,9), Cornelius (7,2), Laryea (7,5) - Buchanan (7,0), Kone (6,9), Eustaquio (7,2), Ahmed (9,3) - David (7,3), Oluwaseyi (7,2).

Ads