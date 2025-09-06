Jucătorul care l-a enervat pe Lucescu, după umilința cu Canada: ”Nu respectă ce i se cere”

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 06 Septembrie 2025, ora 14:06
2279 citiri
Jucătorul care l-a enervat pe Lucescu, după umilința cu Canada: ”Nu respectă ce i se cere”
Mircea Lucescu FOTO Hepta

Echipa națională a cedat cu 3-0 în amicalul cu Canada, jucat pe Arena Națională. La acest meci, Denis Drăguș a fost folosit titular pe poziția de atacant central, deși inițial Louis Munteanu trebuia să joace acolo. El s-a accidentat la încălzire.

Canada a marcat prin Jonathan David (11), Ali Ahmed (22) şi Niko Sigur (77). În ciuda scorului, naționala României a avut mai multe ocazii importante, majoritatea ratate de Drăguș. La finalul meciului, Mircea Lucescu s-a plâns de jocul atacantului de la Eyupspor, spunând că nu respectă ceea ce îi cere.

”Drăguș este un jucător cu calități extraordinare, de viteză, de forță, de angajament, face un bun presing, se luptă. Problema lui e că nu respectă ce i se cere”, a declarat Lucescu.

Notele primite de jucători după România - Canada

România: Moldovan (6,5) - Rațiu (6,5), Ghiță (6,4), Burcă (6,3), Bancu (6,7) - R. Marin (6,6), M. Marin (6,7) - Man (6,4), Stanciu (7,0), Dobre (6,7) - Drăguș (6,8).

Canada: Crepeau (6,9) - Sigur (8,1), De Fougerolles (6,9), Cornelius (7,2), Laryea (7,5) - Buchanan (7,0), Kone (6,9), Eustaquio (7,2), Ahmed (9,3) - David (7,3), Oluwaseyi (7,2).

Meci amical România Canada 2025
Jucătorul care l-a enervat pe Lucescu, după umilința cu Canada: ”Nu respectă ce i se cere”
14:06 - Jucătorul care l-a enervat pe Lucescu, după umilința cu Canada: ”Nu respectă ce i se cere”
Echipa națională a cedat cu 3-0 în amicalul cu Canada, jucat pe Arena Națională. La acest meci, Denis Drăguș a fost folosit titular pe poziția de atacant central, deși inițial Louis...
Discurs dur după ce naționala a fost umilită: „De foarte mult timp nu am văzut echipa națională să fie dominată astfel”
08:50 - Discurs dur după ce naționala a fost umilită: „De foarte mult timp nu am văzut echipa națională să fie dominată astfel”
Fostul internațional Gheorghe Popescu a declarat, vineri seară, după meciul tricolorilor cu Canada, scor 0-3, că de mult timp nu a mai văzut prima reprezentativă dominată astfel. “Cred...
„E rușinos. Îmi cer scuze în fața fanilor”. Discursul căpitanului, după umilința din amicalul cu Canada
07:47 - „E rușinos. Îmi cer scuze în fața fanilor”. Discursul căpitanului, după umilința din amicalul cu Canada
Nicolae Stanciu a declarat, vineri seară, după meciul României cu echipa Canadei, scor 0-3, că rezultatul este unul ruşinos. El le-a prezentat scuze suporterilor. “E ruşinos. Îmi cer...
Mircea Lucescu, după ce România a fost umilită de Canada, 0-3: "Sunt mulțumit de joc."
01:21 - Mircea Lucescu, după ce România a fost umilită de Canada, 0-3: "Sunt mulțumit de joc."
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, vineri seară, după meciul României cu echipa Canadei, scor 0-3, că este mulţumit de jocul echipei, dacă nu se iau în calcul cele trei goluri...
Naționala României, umilită de Canada pe Arena Națională. Înfrângere fără drept de apel
Ieri, 21:17 - Naționala României, umilită de Canada pe Arena Națională. Înfrângere fără drept de apel
Echipa națională a României cedat cu 3-0 în duelul cu naționala Canadei, una dintre gazdele Campionatului Mondial 2026. Urmează duelul cu Cipru, decisiv în preliminariile turneului final din...
Louis Munteanu, OUT! Schimbare de ultim moment făcută de Mircea Lucescu, la meciul cu Canada BREAKING NEWS
Ieri, 20:54 - Louis Munteanu, OUT! Schimbare de ultim moment făcută de Mircea Lucescu, la meciul cu Canada BREAKING NEWS
România va începe, în câteva minute, duelul cu Canada, amical. Nord-americanii sunt una dintre națiunile care vor găzdui Campionatul Mondial din 2026. Inițial, Mircea Lucescu ar fi vrut...
Cine transmite la TV meciul România - Canada. Amical de lux pentru elevii lui Mircea Lucescu
Ieri, 14:35 - Cine transmite la TV meciul România - Canada. Amical de lux pentru elevii lui Mircea Lucescu
Echipa națională a României se pregătește de un amical de lux cu Canada, gazda Campionatului Mondial din 2026, alături de SUA și Mexic, turneu la care România visează să se califice....
Mircea Lucescu surprinde. Acuză FIFA că a obligat România să joace amicalul cu Canada
Ieri, 08:43 - Mircea Lucescu surprinde. Acuză FIFA că a obligat România să joace amicalul cu Canada
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că ar fi preferat ca naţionala să nu dispute meciul amical cu Canada, pentru a rămâne concentrată la partida cu...
Recomandările jandarmeriei pentru suporterii ce merg la România - Canada. Program prelungit pentru transportul în comun
Ieri, 07:41 - Recomandările jandarmeriei pentru suporterii ce merg la România - Canada. Program prelungit pentru transportul în comun
Vineri, începând cu ora 21:00, pe stadionul Arena Națională, va avea loc partida amicală de fotbal dintre echipele reprezentative ale României și Canadei. Pentru desfășurarea în...
Artista care va intona imnul României, la meciul cu Canada: „Un moment încărcat de emoție, pe care îl voi trăi alături de zeci de mii de suporteri”
04.09.2025 19:32 - Artista care va intona imnul României, la meciul cu Canada: „Un moment încărcat de emoție, pe care îl voi trăi alături de zeci de mii de suporteri”
Una dintre cele mai apreciate artiste ale noii generații, Mira, va intona imnul național înainte de meciul primei reprezentative cu Canada, care se va disputa vineri, pe Arena Națională....
#echipa nationala, #mircea lucescu, #meci Romania canada , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe ganduri si a luat decizia. Casa Alba a confirmat oficial
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nu s-a mai intamplat asta de 25 de ani! Alcaraz si Sinner au reactionat, cand au aflat ce decizie a luat Donald Trump

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Botoșani, victorie cu o echipă din afara României într-un amical. Rezultat șocant pentru U Cluj
  2. Jucătorul care l-a enervat pe Lucescu, după umilința cu Canada: ”Nu respectă ce i se cere”
  3. Luis Enrique, implicat într-un accident grav. Antrenorul lui PSG a ajuns direct în sala de operație
  4. CFR l-a dat afară, după doar șase meciuri. Cine este jucătorul pus pe liber de ardeleni, deși a fost adus ca o adevărată vedetă
  5. UEFA a luat decizia! Ce se întâmplă cu Radu Petrescu și Horațiu Feșnic
  6. Discurs dur după ce naționala a fost umilită: „De foarte mult timp nu am văzut echipa națională să fie dominată astfel”
  7. „E rușinos. Îmi cer scuze în fața fanilor”. Discursul căpitanului, după umilința din amicalul cu Canada
  8. Mircea Lucescu, după ce România a fost umilită de Canada, 0-3: "Sunt mulțumit de joc."
  9. Netanyahu a felicitat echipa Israel PT, în urma protestelor de la Turul Spaniei
  10. Naționala României, umilită de Canada pe Arena Națională. Înfrângere fără drept de apel