Stanciu, categoric: „Am pierdut orice șansă la calificarea directă”

Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a declarat, marţi seară, după remiza cu Cipru, scor 2-2, că după părerea sa naţionala tricoloră a pierdut orice şansă la calificarea directă la Cupa Mondială.

”Nu am reuşit să câştigăm. Am pierdut orice şansă la o calificare directă, şanse mici şi la locul doi. E dureros. În a doua repriză nu am mai fost ca în prima.

Nu ne-a zis nimic în vestiar Mircea Lucescu. Trecem printr-o perioadă mai puţin bună, poate că nici nu am început preliminariile bine cu Bosnia.

Eu cred că e timp până în martie, dacă vom avea şansă să jucăm acel baraj. Ne-am obişnuit să le mulţumim (n.r. fanilor) pentru suport şi să ne cerem scuze pentru rezultat.

Am vorbit, am discutat. Timpul trece repede peste noi. Până acum, nu am fost niciodată aproape de un Campionat Mondial.

Dacă te gândeşti la o şansă peste patru ani, nu ştii dacă vei mai fi aici. E ultima noastră şansă de a mai juca la un Campionat Mondial”, a spus Nicolae Stanciu, la zona mixtă, potrivit digisport.ro.

Naţionala României a remizat cu reprezentativa Ciprului, marţi seară, în deplasare, scor 2-2, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au condus cu 2-0

„Cum, mama naibii, am ajuns atât de slabi?”. Cea mai dură reacție, după remiza din Cipru
„Cum, mama naibii, am ajuns atât de slabi?”. Cea mai dură reacție, după remiza din Cipru
Fostul fotbalist Basarab Panduru a declarat, marţi seară, la Prima TV, după meciul României cu Cipru, scor 2-2, că nu înţelege cum de echipa tricoloră a ajuns atât de slabă. "E rău....
A reușit o dublă cu Cipru, dar degeaba. Denis Drăguș: "Mergem până la capăt"
A reușit o dublă cu Cipru, dar degeaba. Denis Drăguș: "Mergem până la capăt"
Dennis Drăguș, atacantul echipei naționale a României, a marcat cele două goluri ale tricolorilor în Cipru și spune că trebuie să avem încredere până la final. „Din păcate așa se...
