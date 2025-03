„Putem câștiga în Austria sau Bosnia”. Nicolae Stanciu e încrezător, după înfrângerea cu Bosnia

Căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu, a afirmat la finalul partidei cu Bosnia Herțegovina, scor 0-1, în primul meci din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, că 'tricolorii' pot câștiga meciul retur, dar și în Austria, arătându-se încrezător în ceea ce privește calificarea la turneul final.

'Mai sunt șapte meciuri și probabil că tot noi vom fi cei care vom lupta să mergem la Campionatul Mondial. Cred că ne-am creat foarte multe ocazii, în repriza a doua am dominat-o total, s-a întâmplat să nu câștigăm. Nu tratăm pe nimeni cu superficialitate, indiferent că e Bosnia sau San Marino, fiecare meci este diferit. Nu ne gândisem că vom intra câștigători, știam că va fi o luptă grea. Noi trebuie să ne gândim la noi, putem și noi câștiga în Austria sau în Bosnia, mai sunt meciuri de jucat. Mai sunt 21 de puncte de luat și vom încerca să facem tot ce putem. Trebuie să ne revenim să fim mai atenți la finalizare la ocaziile pe care le am avut. Am reușit să facem ceea ce ne a cerut antrenorul să avem o posesie bună, dar trebuia să fim mai atenți să nu primim acel gol, pentru că apoi a fost destul de greu să marcăm', a declarat Stanciu.

Referitor la faza penaltyului neacordat pentru România în minutul 53, când bosniacul Tahirovic a lovit mingea cu mâna în propriul careu, Stanciu a afirmat că arbitrul nu a argumentat în niciun fel decizia.

'Nu am revăzut faza, dar în timpul meciului mi s-a părut că este penalty. Mă gândesc că cei de la VAR nu l-ar fi chemat pe arbitru să vadă faza dacă nu era ceva dubios sau penalty. Noi am spus că e penalty sută la sută, dar arbitrul nu a dat. Nu a argumentat nimic după fază. Asta este acum, a trecut, ar fi culmea să dăm vina pe arbitraj. Trebuia să fim noi mai atenți la ocaziile pe care le-am avut', a mai spus Stanciu.

Naționala României a debutat cu stângul în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, după ce a fost învinsă de Bosnia-Herțegovina cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, pe Arena Națională din București.

Echipa națională a României va juca următorul meci cu San Marino, pe San Marino Stadium din Serravalle, luni 24 martie (de la ora 21:45).

Naționala României face parte din Grupa H, alături de Austria, Bosnia-Herțegovina, Cipru și San Marino, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

România nu s-a mai calificat la un turneu final al Cupei Mondiale din 1998. Ultima ediție, găzduită de Qatar, în 2022, a fost câștigată de Argentina.

Campania de calificare la CM 2026 a debutat în Europa în martie 2025 și se va încheia în noiembrie 2025.

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

