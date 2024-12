„Cea mai bună grupă”. Căpitanul Nicolae Stanciu, gata să meargă alături România la Campionatul Mondial din 2026

Căpitanul Nicolae Stanciu a declarat, vineri, că naţionala României a picat într-o grupă foarte bună în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

„Este una din cele mai bune grupe în care puteam pica, ţinând cont de adversarul din prima urnă, însă, la nivel de naţionale, toate echipele sunt puternice. Vom lupta să ne calificăm de pe primul loc, aşa cum am fi făcut-o indiferent ce alţi adversari ar fi fost în grupa noastră. Am jucat în ultimii ani de două ori contra austriecilor şi ştim cât de puternici sunt. Cu acelaşi spirit ca şi până acum, cu aceeaşi unitate, vom lua fiecare meci în parte, iar la finalul preliminariilor, în noiembrie anul viitor, sper să sărbătorim din nou calificarea alături de o ţară întreagă, aşa cum am făcut-o şi în 2023”, a afirmat căpitanul Nicolae Stanciu.

„Tot ce vreau să spun este că ne dorim primul loc. Atât am de zis! În rest, vom vorbi pe teren”, a declarat mijlocaşul Ianis Hagi.

Naţionala România va evolua în grupa H, alături de Austria, Bosnia-Herţegovina, Cipru şi San Marino, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, conform tragerii la sorţi de vineri.

