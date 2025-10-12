Surpriză în tribune: Ministrul care a mers la România - Austria, alături de omoloaga ei din Austria

Oana Țoiu, alături de ministra de externe a Austriei. Foto: Facebook / Oana Țoiu

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, participă, duminică seară, alături de omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger, la meciul pe care naţionalele României şi Austriei îl dispută pe Arena Naţională.

UPDATE: ”Să înceapă meciul! Mă bucur să o am alături pe colega mea, ministrul federal Beate Meinl-Reisinger, şi să ne susţinem echipele naţionale la meciul România-Austria din cadrul preliminariilor Cupei Mondiale 2026. Bine ai venit la Bucureşti, dragă Beate, şi fie ca cea mai bună echipă să câştige”, a scris Oana Ţoiu pe reţeaua X, distribuind şi mai multe fotografii.

ŞTIRE INIŢIALĂ: Oana Ţoiu poartă un tricou galben, în semn de susţinere pentru echipa naţională.

Reprezentativa României înfruntă, duminică seară, selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Înainte de această confruntare, Austria este lider în grupă, cu 15 puncte, iar România este pe 4, cu 7 puncte. Tricolorii nu trebuie să facă paşi greşiţi pentru a obţine calificarea la turneul final al CM.

Oana Ţoiu a fost prezentă şi la un meci de la acţiunea precedentă a echipei naţionale, în septembrie.

La 5 septembrie, ea a asistat, tot pe Arena Naţională, la o partidă amicală împotriva Canadei, pierdută de tricolori cu 0-3.

Alături de ministrul de Externe au fost atunci ambasadorul Mexicului în România, Amparo Anguiano, adjunctul şefului misiunii, Alys Spensley şi ambasadorul Canadei în România, Gavin Buchan.

