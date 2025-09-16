Selecționer nou înaintea partidei dintre România și Republica Moldova. Rezultatele din preliminarii i-au fost fatale

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 18:02
392 citiri
Lilian Popescu FOTO FMF.MD

România va juca pe 9 octombrie un amical cu Republica Moldova, cu trei zile înaintea confruntării cu Austria din preliminariile pentru Cupa Mondială.

Învinsă cu 11-1 de Norvegia, Republica Moldova se va prezenta la acest meci cu un nou selecționer.

Lilian Popescu (51 de ani) a semnat un contract valabil până în noiembrie 2026. El îl înlocuiește pe Serghei Cleșcenco, care și-a dat demisia la două zile după eșecul de proporții din preliminarii.

”Pentru mine, personal, este o mare onoare și, totodată, o mare responsabilitate să preiau timona echipei naționale. Știu că Naționala traversează o perioadă dificilă, însă sunt convins că doar împreună – prin disciplină, dăruire maximă și efort comun – putem schimba lucrurile spre bine.

Vin cu ambiție și responsabilitate pentru a forma o echipă unită și competitivă, care să reprezinte cu mândrie Republica Moldova. Cred cu tărie că doar prin muncă, disciplină și responsabilitate putem clădi un adevărat orgoliu național și aduce schimbările care să aducă bucurie suporterilor noștri. Hai, Moldova”, a declarat Lilian Popescu, potrivit fmf.md.

Naționala Moldovei a mai fost pregătită până acum de 15 antrenori, inclusiv 7 tehnicieni străini: Ion Caras, Evgheni Piunovschi, Alexandru Mațiura, Alexandru Spiridon, Anatol Teslev, Alexandru Curteian, Igor Dobrovolski, Serghei Cleșcenco (toți, Moldova), Ivan Danilianț (Austria), Viktor Pasulko (Germania), Gabi Balint (România), Ștefan Stoica (România), Semen Altman (Ucraina), Engin Firat (Germania) și Roberto Bordin (Italia).

#echipa nationala, #mircea lucescu, #demisie, #preliminarii, #Republica Moldova, #lilian popescu , #stiri fotbal
