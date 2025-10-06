Convocare de urgență la națională: jucătorul de la Rapid, chemat la lot

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 17:18
190 citiri
Convocare de urgență la națională: jucătorul de la Rapid, chemat la lot
Rareș Pop. Foto: Facebook / Echipa Națională de fotbal a României

Jucătorul Rareș Pop de la Rapid a fost convocat la lot de selecționerul Costin Curelea după ce Mihnea Rădulescu s-a accidentat în partida dintre Universitatea Craiova și FCSB de duminică seară.

Rareș Pop se afla în cantonament cu naționala U20, locul lui în lotul condus de Adrian Iencsi urmând să fie luat de Luca Băsceanu, jucătorul Universității Craiova.

Reprezentativa U21 a României continuă în luna octombrie parcursul din preliminariile Euro-2027 cu un meci împotriva Ciprului. Până la acel duel, tricolorii vor întâlni într-o partidă amicală naționala Serbiei.

Programul tricolorilor:

Vineri, 10 octombrie, ora 19:00: România U21 – Serbia U21 (Stadion „Francisc Neuman”, Arad)

Marți, 14 octombrie, ora 19:00: România U21 – Cipru U21 (Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca)

Naționala U21 se află în Grupa A a preliminariilor pentru EURO 2027 și va întâlni Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru și San Marino în drumul către cea de-a 5-a prezență consecutivă la turneul final european de tineret.

#echipa nationala, #U21, #Rares Pop , #nationala
