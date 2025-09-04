Convocare de urgență la echipa națională. Jucătorul de la Rapid, chemat la lot

Rareș Pop, în fața fanilor Rapidului. Foto: Facebook / Rareș Pop

De la debutul cantonamentului au apărut două schimbări față de lotul anunțat inițial de selecționerul Costin Curelea pentru meciurile naționalei de tineret din luna septembrie.

Mai întâi, David Maftei (Farul Constanța) s-a accidentat în meciul echipei de club din campionat, în locul lui fiind convocat Mark Țuțu (UTA Arad).

Ulterior, Ștefan Bană, mijlocașul celor de la Oțelul, a părăsit și el cantonamentul din cauza unor probleme medicale. În locul lui, Costin Curelea a decis să-l convoace pe Rareș Pop, mijlocașul celor de la Rapid.

Acesta va sosi joi la Iași pentru a se alătura lotului.

Naționala de tineret a României începe în această lună drumul către EURO 2027, cu meciurile din preliminarii împotriva reprezentativelor din Kosovo (5 septembrie, Iași) și San Marino (9 septembrie, Serravalle).

