L-a distrus pe Răzvan Marin: „Cum poți să spui că ai jucat bine cu Cipru? Cu Austria au alergat ăia de la mijloc de au făcut spume”

Răzvan Marin și Mircea Lucescu par a fi într-un conflict public la echipa națională. Selecționerul nu s-a folosit de el deloc în dubla cu Austria și Moldova. Pare ieșit din formă, dacă ținem cont că nici la AEK Atena nu este titular.

Conflictul dintre el și Lucescu a fost făcut public după ce selecționerul a spus că el a fost accidentat. În replică, Marin susține că putea juca cu Austria și preferă ca selecționerul să îi spună în față când greșește.

Florin Prunea a intervenit. El spune că acest conflict trebuia să rămână în vestiar. Îl ceartă însă pe Marin pentru că a spus că a jucat bine în meciul Cipru - România, terminat 2-2.

„Nu are ce să caute o asemenea declarație în presă. La fel și declarația lui nea Mircea, nu a fost inspirată. Astea trebuie să rămână în vestiar. E clar că aici este o ruptură, care, după părerea mea, va fi greu de remediat.

Pe de altă parte, și Răzvan Marin a zis că a jucat foarte bine cu Cipru. Cum poți să spui că ai jucat bine cu Cipru? El a jucat bine cu Cipru? Îl dezavantajează declarația asta după meciul cu Austria, când au alergat ăia la mijloc de au făcut spume la gură”, a spus Florin Prunea la iAM Sport.

