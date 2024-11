Răzvan Marin e printre cei mai buni marcatori din Liga Națiunilor: „Rolul meu nu e ăsta”

Mijlocaşul Răzvan Marin a declarat, luni seară, că este bucuros că a marcat, dar nu acesta este rolul său, ci acela de a-şi ajuta colegii să înscrie.

„Sunt fericit că am reuşit să-mi ajut echipa să câştige acest meci. Trebuie să ne pregătim pentru ceea ce va urma. Rolul meu nu este acela de a da goluri, ci acela de a-mi ajuta colegii, dar mă bucur că am reuşit să dau şase goluri în şase meciuri. Nu se pune problema de vârf, dacă aş juca în faţă, nu m-aş descurca. Îmi doresc să rămân la mijlocul terenului. Noi încercăm să ne facem treaba cât mai bine pe teren, vom vedea ce va fi, ne dorim să ducem România la Mondial, acolo merităm să fim. Acum avem un grup unit, am ajuns la maturitate, reuşom să ne liniştim unii pe alţii, majoritatea suntem în cea mai bună formă a carierei noastre”, a declarat Marin la Prima TV.

El a făcut referire şi la meciul abandonat cu Kosovo: ”Nu am emoţii cu Kosovo, eu am mai spus-o, e rasism mai mare câ ne fac pe noi ţigani, dacă se strigă o dată Serbia”.

Reprezentativa României a învins Cipru, scor 4-1 (2-0), luni seară, pe Arena Naţională, şi este lider în grupa C2 din Liga Naţiunilor. România are 15 puncte, dar aşteaptă decizia UEFA referitoare la meciul abandonat cu Kosovo.

În urma acestui rezultat, România şi-a asigurat promovarea în grupa B valorică.

