„Lipsă de respect”. Cum a caracterizat Răzvan Marin evenimentele din finalul meciului dintre România și Kosovo

Răzvan Marin, mijlocașul echipei naționale a României, crede că modul în care jucătorii kosovari au ales să încheie meciul denotă lipsă de respect față de fotbal.

„Nici nu vreau să mă gândesc la ceea ce au făcut, dar este o lipsă de respect față de fotbal. Și noi, la ei acasă, am fost fluierați la imn, am fost înjurați, am fost făcuți țigani, dar nu am ieșit de pe teren pentru că nu stăm să ascultăm ce spun tribunele.

Nu știu dacă a fost un gest premeditat, dar probabil așteptau să apară ceva de genul ăsta, un motiv. Despre noi, nu cred că am făcut un joc extraordinar. Am încercat să menținem rezultatul, pentru noi era bun și rezultatul de egalitate. Probabil vom câștiga cu 3-0 la masa verde și vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Răzvan Marin.

