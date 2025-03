„Ne putem califica la Cupa Mondială”. Promisiunea făcută suporterilor, după dezamăgirea cu Bosnia

Jucătorul Răzvan Marin a afirmat la finalul partidei cu Bosnia-Herțegovina, pierdută cu 0-1 pe teren propriu la debutul în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, că 'tricolorii' trebuie să-și păstreze încrederea că vor putea ocupa prima poziție în Grupa H la finalul campaniei.

'Am început meciul destul de prost, dar după aceea am controlat meciul destul de bine. Dar asta a făcut diferența. Trebuie să învățăm din acest lucru, bineînțeles că mai avem și alte meciuri. Trebuie să ne luptăm până la final, trebuie să ne păstrăm încrederea că ne vom califica și vom vedea ce se va întâmpla mai departe. A fost doar un meci până acum, primul meci. Cum ei ne-au bătut acasă și noi putem câștiga la ei, pentru că am arătat destul de bine în această seară din punct de vedere al controlului jocului. Putem câștiga și în Austria, așa cum am mai făcut-o. Cred că se joacă până la final', a spus Marin.

El consideră că motivul înfrângerii de vineri seara este legat de jocul slab al României în prima parte a meciului cu Bosnia-Herțegovina.

'Ne-am creat trei-patru ocazii mai clare, dar asta este în fotbal, uneori se ratează, se întâmplă. Trebuie să învățăm din începutul de meci, pentru că nu am intrat cum trebuie în aceste preliminarii și nu va fi ușor. Dar trebuie să jucăm altfel, să începem meciurile altfel, pentru că așa nu vom putea ajunge la Mondial', a mai spus Răzvan Marin.

Naționala României a debutat cu stângul în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, după ce a fost învinsă de Bosnia-Herțegovina cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, pe Arena Națională din București.

Ads

Echipa națională a României va juca următorul meci cu San Marino, pe San Marino Stadium din Serravalle, luni 24 martie (de la ora 21:45).

Naționala României face parte din Grupa H, alături de Austria, Bosnia-Herțegovina, Cipru și San Marino, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

România nu s-a mai calificat la un turneu final al Cupei Mondiale din 1998. Ultima ediție, găzduită de Qatar, în 2022, a fost câștigată de Argentina.

Campania de calificare la CM 2026 a debutat în Europa în martie 2025 și se va încheia în noiembrie 2025.

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

Ads