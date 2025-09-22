"Știu cât suferă el acum, mă așteptam să ia această decizie" Adevărul din spatele retragerii lui Mitriță

Alexandru Mitriță, în vârstă de 30 de ani, mijlocașul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la echipa națională a României.

Fotbalistul care a bifat prezențe la naționalele de juniori ale României și-a făcut debutul la prima reprezentativă pe 24 martie 2018, într-un amical câștigat cu Israel, 2-1, în mandatul lui Cosmin Contra. În acel meci, Mitriță și-a trecut în cont un assist.

Au urmat alte 25 de prezențe la echipa națională, el reușind să înscrie și 4 goluri. Ultima sa reușită este cea din septembrie 2024, în victoria cu 3-1 contra Lituaniei, din Liga Națiunilor.

Alexandru Mitriță a fost folosit foarte puțin de Mircea Lucescu în partidele contra Canadei și Ciprului, iar decizia selecționerului l-a nemulțumit pe fotbalist, în condițiile în care a călătorit foarte mult pentru a fi prezent la acțiunile echipei naționale.

Gică Craioveanu a recunoscut practic că opțiunea selecționerului de a-l folosi doar câteva minute a fost cea care l-a îndemnat pe Mitriță să ia hotărârea retragerii.

"Este o decizie personală, eu mă așteptam să ia această decizie pentru că avea foarte multe speranțe în aceste meciuri, în aceste jocuri. Era într-o formă foarte bună, marca pe bandă rulantă în campionatul Chinei, dar nu sunt antrenorul echipei naționale ca să știu ce s-a întâmplat sau de ce nu a fost folosit mai mult sau ce a gândit la aceste meciuri nea Mircea (n.r. Lucescu).

Oricum îmi pare rău, e un fotbalist diferit față de ceea ce are fotbalul românesc. Este unul dintre puținii jucători care driblează, care are jocul unu contra unu. Un jucător care știe să joace în spații foarte mici. Are viteză foarte bună. În fine.. eu îi doresc multă baftă în continuare, chiar îmi pare rău. Era unul dintre favoriții mei și mă doare pentru că știu cât suferă el în aceste momente", a declarat Gică Craioveanu, pentru digisport.ro.

