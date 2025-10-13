Așa arată o seară istorică: cum a reușit România să o bată pe Austria și să reintre în cărțile pentru Campionatul Mondial

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 00:03
Jucătorii echipei naționale. Foto: Facebook / Echipa Natională de Fotbal a României

Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5. Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse pentru CM.

România nu a fost deloc timidă în startul meciului cu Austria şi, în minutul 7, Man a pătruns pe dreapta, a pasat pentru Mihăilă, care şi-a ridicat mingea şi a reluat spectaculos, însă puţin pe lângă poartă. Ianis Hagi a pasat pentru Raţiu, în minutul 15, şi fundaşul lui Rayo a trimis puţin pe lângă bara din dreapta lui Schlager. Meciul este echilibrat şi austriecii nu arată că ar putea deface echipa lui Lucescu. În minutul 42 Alaba l-a blocat pe Bârligea, iar din cornerul care a urmat mingea l-a lovit pe Schmid în mână. Tricolorii au cerut penalti, însă arbitrul Massa nu a acordat nimic.

După pauză, Ionuţ Radu a scosde la vinclu şutul lui Sabitzer, în minutul 49.

Mihăilă a şutat de la 25 de metri şi a lovit bara, în minutul 60. După opt minute, Grillitsch a greşit în faţa lui Raţiu, acesta a pătruns şi a şutat, dar portarul Schlager a respins în corner la prima noastră minge pe poartă.

Însă a venit ultima fază a meciului, în minutul 90+5, cu Dennis Man insistând pe dreapta, mingea a ajuns la Ianis Hagi şi căpitanul a centrat perfect pentru Virgil Ghiţă, care a înscris cu o lovitură de cap aducând o victorie uriaşă pentru naţionala lui Lucescu.

România – Austria s-a terminat 1-0. Tricolorii au revenit pe locul al treilea în grupa H, cu 10 puncte, Austria conduce, cu 15 puncte, iar Bosnia e a doua, cu 13 puncte.

ROMÂNIA: I. Radu – Raţiu, M. Popescu (V. Ghiţă 72), Burcă, Chipciu – V. Dragomir, M. Marin, Hagi – Man, Bîrligea (L. Munteanu 88), Mihăilă. SELECŢIONER: Mircea Lucescu

AUSTRIA: Schlager – Posch, Lienhart, Alaba, Mwene (Prass 65) – Laimer, Seiwald – Schmid (Schopf 86), Baumgartner (Grillitsch 65), Sabitzer – Gregoritsch (Florucz 86). SELECŢIONER: Ralf Rangnick

Cartonaşe galbene: Burcă 53. Mihăilă 67 / Baumgartner 7, Schmid 47. Mwene 56, Alaba 81

Arbitri: Davide Massa - Filippo Meli, Stefano Alassio - Simone Sozza

Arbitri VAR: Michael Fabbri - Rosario Abisso (toţi din Italia)

#echipa nationala, #victorie, #Romania Austria preliminarii CM 2026 , #nationala
