A început România - Austria! Vezi echipele de start și cine arbitrează meciul

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 21:56
174 citiri
Jucătorii naționalei. Foto: Facebook / Echipa Națională de Fotbal a României

Reprezentativa României înfruntă selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Confruntarea a început la ora 21.45.

Meciul este arbitrat de italianul Davide Massa.

Echipele de start:

ROMÂNIA: 1. Radu – 2. Raţiu, 3. M. Popescu, 15. Burcă, 8. Chipciu – 6. M. Marin, 10. Hagi-cpt., 23. Dragomir – 20. Man, 9. Bîrligea, 13. Mihăilă. Selecţioner: Mircea Lucescu

Rezerve: 12. Târnovanu, 16. Sava – 4. Eissat, 5. Ghiţă, 7. Baiaram, 11. Ciubotaru, 14. Screciu, 17. L. Munteanu, 18. R. Marin, 19. Tănase, 21. Moruţan, 22. Şut

AUSTRIA: 1. Schlager – 5. Posch, 8. Alaba-cpt., 15. Lienhart, 16. Mwene – 20. Laimer, 6. Seiwald – 18. Schmid, 19. Baumgartner, 9. Sabitzer – 11. Gregoritsch. Selecţioner: Ralf Rangnick

Rezerve: 12. Polster, 13. Pentz – 2. Prass, 3. Friedl, 4. Danso, 7. Arnautovic, 10. Grillitsch, 14. Querfeld, 17. Grull, 21. Wurmbrand, 22. Florucz, 23. Schopf

Tot duminică, naţionala Ciprului a învins în deplasare San Marino, scor 4-0.

Clasamentul grupei:

Austria - 15 puncte (5 jocuri)

Bosnia-Herţegovina – 13 puncte (6 jocuri)

Cipru – 8 puncte (7 jocuri)

România – 7 puncte (5 jocuri)

San Marino - niciun punct (7 jocuri)

La 15 noiembrie, se vor disputa confruntările Cipru – Austria şi Bosnia – România, iar la 18 noimbrie vor avea loc meciurile Austria – Bosnia şi România – San Marino.

Echipa care va încheia pe primul loc se va califica direct la Cupa Mondială. Ocupanta locului doi va disputa play-off-ul pentru calificarea la CM.

Miza locului 2 în grupă pentru România

Tricolorii pot ajunge la barajul CM 2026 şi prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut, dar asta înseamnă că sigur nu ar fi cap de serie şi ar juca semifinala barajului, într-o singură manşă, în deplasare. Barajul e compus din semifinală şi finală, meciuri într-o singură manşă.

Dacă tricolorii termină pe locul 2 în grupă, toate locurile secunde din grupele preliminare CM 2026 vor fi ierarhizate pe baza clasamentului FIFA din noiembrie, astfel că primele 8 locuri secunde pe baza acestei ierarhii vor fi cap de serie, jucând semifinala barajului acasă. Şi împotriva unui adversar, teoretic, mai facil.

Tot pe Arena Naţională a avut loc amicalul cu R. Moldova

Joi, tot pe Arena Naţională, România a învins cu 2-1 Republica Moldova, într-un meci amical.

