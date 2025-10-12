România - Austria, de la ora 21:45! Surprize uriașe în echipa de start trimisă de Lucescu în teren LIVE TEXT

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 20:42
Echipa națională a României FOTO FB echipa nationala

Naționala României se duelează cu Austria, într-un meci vital pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. Elevii lui Mircea Lucescu au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a reveni pe locul trei în grupă și pentru a spera la locul doi.

Selecționerul Mircea Lucescu a ales un prim 11 în care apar câteva surprize. În primul rând, deși la criticat după meciul cu Moldova, în poartă se va baza în continuare pe Ionuț Radu.

O altă surpriză este la centrul terenului, unde a fost titularizat Răzvan Marin. De asemenea, cel mai bun om din meciul cu Moldova, Olimpiu Moruțan, este pe bancă. Valentin Mihăilă a fost preferat în stânga. În atac, Daniel Bîrligea a câștigat disputa cu Louis Munteanu și este titular. Pe bancă au rămas nume importante precum Ghiță, Baiaram, Screciu, Marin sau Tănase.

Echipele de start

României: I. Radu - Rațiu, M. Popescu, Burcă, Chipciu - V. Dragomir, M. Marin - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Rezerve: Târnovanu, Sava - Eissat, Ghiță, Baiaram, Ciubotaru, Screciu, L. Munteanu, R. Marin, Fl Tănase, Moruțan, Șut

Selecționer Mircea Lucescu

Austria: Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - Laimer, Seisald - Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch

Rezerve: Polster, Pentz - Prass, Friedl, Danso, Arnautovic, Grillitsch, Querfeld, Grull, Wurmbrand, Lorucz, Schopf

Selecționer Ralf Rangnick

Stadion: Arena Națională, București

Arbitru: Davide Massa (Italia) / Asistenți: Filippo Meli și Stefano Alassio (ambii in Italia) / Rezervă: Simone Sozza / Camera VAR: Michael Fabbri și Rosario Abisso

