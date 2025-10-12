România, în pericol! Putem primi o suspendări dure din partea UEFA după meciul cu Austria

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 17:51
131 citiri
Ianis Hagi (nr 10) a fost căpitan în meciul contra Moldovei FOTO FRF.ro

Meciul dintre România și Austria are mai mult sau mai puțin o miză pentru naționala noastră. Indiferent de rezultat, meciul care are cea mai mare miză pentru noi este cel cu Bosnia, ce succedează acestei partide și care se va juca în noiembrie.

Meciul cu Austria ar trebui însă tratat într-o manieră defensivă. Asta pentru că avem patru jucători care ar putea fi suspendați în Bosnia, dacă vor lua galben cu Austria.

Hagi jr, Șut, Tănase și Burcă sunt cei patru jucători în pericol. Și dacă în cazul lui Hagi jr. sau al lui Tănase există soluții pe pozițiile lor, Andrei Burcă este, mai ales în absența lui Radu Drăgușin, titular incontestabil în defensivă.

Lotul României pentru meciul cu Austria

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese)

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun), Virgil GHIȚĂ (Hannover), Mihai POPESCU (FCSB), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt)

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena), Vlad DRAGOMIR (Pafos), Adrian ȘUT (FCSB), Dennis MAN (PSV), Olimpiu MORUȚAN (Aris Salonic), Ianis HAGI (Alanyaspor), Florin TĂNASE (FCSB), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Valentin MIHĂILĂ (Rizespor)

ATACANȚI: Louis MUNTEANU (CFR Cluj), Daniel BÎRLIGEA (FCSB)

#echipa nationala, #suspendare, #Romania Austria preliminarii CM 2026 , #nationala
