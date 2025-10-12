România întâlnește azi Austria în preliminariile CM: partida are o miză imensă pentru tricolori

Echipa națională a României FOTO FB echipa nationala
Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.
Meciul, arbitrat de italianul Davide Massa, va fi transmis în direct de Antena 1 și livetext pe Ziare.com.
Clasamentul grupei:
Austria - 15 puncte (5 jocuri)
Bosnia-Herţegovina – 13 puncte (6 jocuri)
România – 7 puncte (5 jocuri)
Cipru – 5 puncte (6 jocuri)
San Marino - niciun punct (6 jocuri)
Duminică are loc în grupa H şi partida San Marino – Cipru.
La 15 noiembrie, se vor disputa confruntările Cipru – Austria şi Bosnia – România, iar la 18 noimbrie vor avea loc meciurile Austria – Bosnia şi România – San Marino.
Echipa care va încheia pe primul loc se va califica direct la Cupa Mondială. Ocupanta locului doi va disputa play-off-ul pentru calificarea la CM.
Miza locului 2 în grupă pentru România
Tricolorii pot ajunge la barajul CM 2026 şi prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut, dar asta înseamnă că sigur nu ar fi cap de serie şi ar juca semifinala barajului, într-o singură manşă, în deplasare. Barajul e compus din semifinală şi finală, meciuri într-o singură manşă.
Dacă tricolorii termină pe locul 2 în grupă, toate locurile secunde din grupele preliminare CM 2026 vor fi ierarhizate pe baza clasamentului FIFA din noiembrie, astfel că primele 8 locuri secunde pe baza acestei ierarhii vor fi cap de serie, jucând semifinala barajului acasă. Şi împotriva unui adversar, teoretic, mai facil.
Lotul convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru partidele cu Moldova şi Austria este următorul:
PORTARI:
Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
FUNDAŞI:
Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUŢ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);
MIJLOCAŞI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUŢAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);
ATACANŢI
Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).
După partida cu Moldova, Mircea Lucescu l-a chemat la lot pe Adrian Şut (FCSB).
De asemenea, Lucescu a anunţat că Răzvan Marin nu va evolua, fiind accidentat.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Meci România-Austria, preliminariile CM 2026
Reprezentativa României înfruntă în această seară selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, de la ora 21.45, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026....
Selecționerul Mircea Lucescu se pregătește de meciul cu Austria, de pe Arena Națională, ce va avea loc de la ora 21:45. Partida ar putea fi ultima pentru el, pe banca selecționatei, mai ales...
România va juca duminică (ora 21:45), împotriva Austriei, la București, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Înaintea meciului, selecționerul Mircea Lucescu a fost extrem de nervos la...
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că mijlocaşul Răzvan Marin nu va evolua în meciul cu Austria, din preliminariile CM-2026. Jucătorul de la...
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Austria este unul de orgoliu naţional şi trebuie ca la final jucătorii să nu se simtă...
Italianul Davide Massa arbitrează meciul România - Austria, care se va disputa, duminică, de la ora din preliminariile CM-2026, a anunțat UEFA.
Davide Massa va fi ajutat de asistenţii...
Naționala României se pregătește de duelul cu Austria, meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026, programat duminică, de la ora 21:45.
Partida va putea fi urmărită pe Antena 1...
Reprezentativa României va întâlni, duminică, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, selecţionata Austriei, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
Pentru desfăşurarea în condiţii...
Selecționerul Mircea Lucescu a decis să facă o convocare de urgență la echipa națională, în vederea meciului de duminică împotriva Austriei, pe Arena Națională, în preliminariile CM...
Un moment neașteptat a avut loc după amicalul România – Moldova 2-1, disputat pe Arena Națională.
Mircea Lucescu, selecționerul României, a întrerupt conferința de presă a omologului...
Ciprian Marica, fostul atacant al naționalei României, a comentat prestația tricolorilor la GSP Live Special, imediat după victoria cu 2-1 în amicalul contra Moldovei.
Cel vizat în mod...
Selecționerul Mircea Lucescu s-a declarat mulțumit de prestația României în amicalul cu Moldova, scor 2-1, și a avut cuvinte de laudă pentru Ianis Hagi, căpitanul naționalei în această...
Fostul internațional Ilie Dumitrescu a oferit o analiză detaliată după amicalul câștigat de România în fața Moldovei, scor 2-1, și a surprins printr-un „pariu” ferm legat de titularul...
După victoria României cu 2-1 în amicalul contra Moldovei, selecționerul Mircea Lucescu a lăsat din nou loc de interpretări în privința viitorului său pe banca echipei naționale....
Naționala României a câștigat meciul amical pe care l-a disputat pe Arena Națională în fața selecționatei Moldovei. Scorul, 2-1, a fost stabilit încă din prima repriză.
Pentru...