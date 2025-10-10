Se schimbă televiziunea! Cine va transmite partida dintre România și Austria de duminică

Naționala României a câștigat meciul amical pe care l-a disputat pe Arena Națională în fața selecționatei Moldovei. Scorul, 2-1, a fost stabilit încă din prima repriză.

Pentru tricolori urmează duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, tot pe Arena Națională, meciul cu Austria din preliminariile CM 2026.

Meciul este vital pentru tricolori, care luptă în continuare măcar pentru locul doi în grupă, ceea ce le-ar oferi un avantaj la barajul pentru calificare, întrucât ar juca acasă primul meci.

Dacă meciul cu Republica Moldova a fost pe Prima TV, partida dintre România și Austria va putea fi urmărită pe Antena 1.

Ianis Hagi a vorbit despre succesul cu Republica Moldova și partida de duminică împotriva Austriei.

“Voiam să câştigăm meciul, să jucăm bine. Victoriile aduc pozitivitate în grup, moral, chiar dacă e un amical. Acum trebuie să pregătim cât mai bine meciul cu Austria şi trebuie să îl câştigăm.

Banderola e o responsabilitate în plus. Ai o naţiune în spate care te susţine şi are aşteptări. Sunt fericit că am purtat banderola pentru a doua oară, însă important era să îmi ajut colegii, să câştigăm, să aplicăm ce am lucrat săptămâna aceasta, iar lucrurile pozitive să le punem în practică cu Austria".

