Cine transmite la TV meciul România - Canada. Amical de lux pentru elevii lui Mircea Lucescu

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 14:35
381 citiri
Jucătorii echipei naționale. Foto: Facebook / Echipa Natională de Fotbal a României

Echipa națională a României se pregătește de un amical de lux cu Canada, gazda Campionatului Mondial din 2026, alături de SUA și Mexic, turneu la care România visează să se califice.

Meciul se va juca la București, pe Arena Națională, de la ora 21:00. Partida va fi transmisă în direct de Antena 1.

După meciul cu Canada, România va avea un meci tare în preliminarii, cu Cipru.

Echipele probabile

România - Canada, echipe probabile

România: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Chipciu - Șut, M. Marin - Man, N. Stanciu, Al. Mitriță - L. Munteanu

Rezerve: Târnovanu, Sava, Sorescu, Racovițan, M. Popescu, Bancu, Screciu, R. Marin, Olaru, Fl. Tănase, Miculescu, Baiaram, Al. Dobre, Drăguș

Selecționer: Mircea Lucescu

Canada: Crepeau - Laryea, Cornelius, Waterman, Bassong - Buchanan, Eustaquio, Kone, Hoilett - J. David, Larin

Selecționer: Jesse Marsch

