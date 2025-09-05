Cine transmite la TV meciul România - Canada. Amical de lux pentru elevii lui Mircea Lucescu

Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 14:35
Jucătorii echipei naționale. Foto: Facebook / Echipa Natională de Fotbal a României
Echipa națională a României se pregătește de un amical de lux cu Canada, gazda Campionatului Mondial din 2026, alături de SUA și Mexic, turneu la care România visează să se califice.
Meciul se va juca la București, pe Arena Națională, de la ora 21:00. Partida va fi transmisă în direct de Antena 1.
După meciul cu Canada, România va avea un meci tare în preliminarii, cu Cipru.
Echipele probabile
România - Canada, echipe probabile
România: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Chipciu - Șut, M. Marin - Man, N. Stanciu, Al. Mitriță - L. Munteanu
Rezerve: Târnovanu, Sava, Sorescu, Racovițan, M. Popescu, Bancu, Screciu, R. Marin, Olaru, Fl. Tănase, Miculescu, Baiaram, Al. Dobre, Drăguș
Selecționer: Mircea Lucescu
Canada: Crepeau - Laryea, Cornelius, Waterman, Bassong - Buchanan, Eustaquio, Kone, Hoilett - J. David, Larin
Selecționer: Jesse Marsch
Meci amical România Canada 2025
