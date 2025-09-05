Recomandările jandarmeriei pentru suporterii ce merg la România - Canada. Program prelungit pentru transportul în comun

Vineri, începând cu ora 21:00, pe stadionul Arena Națională, va avea loc partida amicală de fotbal dintre echipele reprezentative ale României și Canadei.

Pentru desfășurarea în condiții de ordine și siguranță publică a acestui eveniment sportiv, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru deplasarea în condiții de siguranță a suporterilor la și de la stadion. Accesul spectatorilor, atât în complexul sportiv pentru „Arena Fanilor”, cât și în stadion, se va face începând cu ora 18:00, doar pe baza biletelor sau invitațiilor puse la dispoziție de organizator, prin cele trei intrări: bd. Basarabia, str. Maior Ion Coravu și bd. Pierre de Coubertin.

În cadrul dispozitivului de ordine publică, se vor afla jandarmi din cadrul echipelor de dialog, vorbitori de limba engleză și franceză, pentru o bună relaționare cu suporterii echipei oaspete.

Suporterii oaspeți sunt așteptați în proximitatea arenei sportive, pe str. Tony Bulandra, începând cu ora 18:00. Accesul suporterilor oaspeți se va realiza sub îndrumarea forțelor de ordine, printr-o intrare special destinată din zona străzii Maior Ion Coravu și vor fi conduși în zona special amenajată de la Peluza I Nord.

Precizăm faptul că, prin grija Societății de Transport București, programul de circulație al tuturor mijloacelor de transport în comun care defluiesc din zona stadionului va fi prelungit.

În stadion sunt permise exclusiv steagurile naționale ale României și ale Canadei, arborate pe suport din material plastic.

Ads

Federația Română de Fotbal a anunțat că în stadion sunt interzise următoarele acțiuni:

Aruncarea obiectelor sau a lichidelor de orice fel în direcția altor persoane, în direcția terenului de joc sau pe terenul de joc;

Aprinderea focului sau lansarea focurilor de artificii, a rachetelor de semnalizare sau a oricărui tip de materiale sau obiecte pirotehnice;

Orice gest care ar putea fi interpretat de către cei din jur ca periculos, provocator, amenințător, discriminatoriu sau ofensator;

Poziția în picioare pe scaune;

Scrierea, desenarea sau inscripționarea în orice fel a pereților, instalațiilor, pasajelor sau a oricăror elemente de structură;

Cățărarea pe elementele structurale ale arenei, nedestinate expres acestui scop;

Fumatul (inclusiv folosirea țigării electronice) în stadion este interzis.

Pentru acest meci de fotbal, din rațiuni de siguranță, vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor și persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât și a altor obiecte interzise de cadrul normativ în vigoare. În acest context, pentru a evita aglomerația în jurul punctelor de intrare în arena sportivă și pentru a preveni eventuale incidente ce pot apărea din această cauză, recomandăm tuturor spectatorilor să vină din timp la stadion, începând cu ora deschiderii porților de acces.

Ads

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului sportiv, Jandarmeria Capitalei adresează spectatorilor următoarele recomandări:

să manifeste răbdare, să respecte indicațiile jandarmilor și să evite implicarea în conflicte de orice natură;

în cazul în care sunt martorii săvârșirii unor fapte de natură antisocială, să solicite sprijinul forțelor de ordine din zonă;

părinții să supravegheze cu atenție sporită copiii.

Conform prevederilor legale în vigoare, spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanților la această competiție sportivă.

Jandarmeria subliniază că, în conformitate cu prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 31 din 2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările ulterioare, fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2, lit. a), se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

Ads

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cetățenii sunt datori să manifeste respect față de drapelul și imnul național al României și să nu comită niciun act prin care s-ar aduce ofensă acestora. Încălcarea interdicției prevăzute la art. 1 alin. [31] din același act normativ constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

Sub un alt aspect, în conformitate cu prevederile art. 11 din Hotărârea de Guvern nr. 859/2021 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spațiul aerian național, efectuarea de zboruri cu aeronave civile fără pilot la bord (tip dronă) deasupra municipiului București, fără deținerea autorizațiilor, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 de lei la 40.000 de lei.

Ads