Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Mircea Lucescu a anunțat echipa care va evolua împotriva Ciprului! Jucătorii au rămas blocați

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 17:59
2211 citiri
Mircea Lucescu a anunțat echipa care va evolua împotriva Ciprului! Jucătorii au rămas blocați
Jucătorii echipei naționale. Foto: Facebook / Echipa Natională de Fotbal a României

Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucătorii din lotul echipei naționale cine intră pe teren și cine rămâne pe bancă în partida cu Cipru din această seară.

Spre surprinderea tuturor, Lucescu a decis să nu facă nicio modificare față de echipa care a început în meciul contra Canadei de la București.

Astfel, conform Fanatik, azi vor evolua din primul minut: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre.

Naționala României întâlnește, marți, de la ora 21:45, selecționata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Înaintea partidei de marți, naționala României a jucat un meci amical cu Canada, pierdut, scor 0-3.

Meciul va fi arbitrat de o brigadă din Slovenia, cu Matej Jug la centru. Matej Jug va fi ajutat la cele două linii de Matej Žunič și Manuel Vidali, în timp ce rezervă va fi Rade Obrenovič. În Camera VAR se vor afla Asmir Sagrković și Alen Borošak.

Tot marți, în grupa H a României, are loc și meciul Bosnia și Herțegovina – Austria.

Partida României cu Cipru va fi transmisă de Prima TV.

"Burleanu trebuia să-l dea afară pe Mircea Lucescu!" Antrenorul naționalei ar fi adormit la masaj
"Burleanu trebuia să-l dea afară pe Mircea Lucescu!" Antrenorul naționalei ar fi adormit la masaj
Naționala României întâlnește, marți, de la ora 21:45, selecționata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Înaintea partidei de...
Direct la avion! Decizia anunțată de FRF în legătură cu plecarea din Cipru
Direct la avion! Decizia anunțată de FRF în legătură cu plecarea din Cipru
Echipa națională a României va pleca în țară imediat după meciul pe care îl va disputa la Nicosia, în această seară, în compania Ciprului, anunță frf.ro. Federația precizează că...
#echipa nationala, #mircea lucescu, #cipru romania, #preliminarii cm 2026 , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Victor Piturca a facut anuntul, la 69 de ani: "Am renuntat!". Care e ocupatia fostului selectioner: "Imi spun: 'Nu, nu, nu'"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FOTO A ajuns "de nerecunoscut" dupa ce si-a stors un cos: "Imaginile sunt oribile"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mircea Lucescu a anunțat echipa care va evolua împotriva Ciprului! Jucătorii au rămas blocați
  2. Fotbalistul care a decis să se retragă, după ce fiica lui s-a îmbolnăvit: „Sunt un tată căruia îi place să fie alături de familie”
  3. Luis Suárez, suspendat după ce a scuipat un adversar. Pedeapsa primită
  4. Misiune dificilă sau o nouă victorie lejeră în Cipru? Bookmakerii merg pe mâna „Tricolorilor”
  5. Impresarul lui Fică o atacă pe Rapid, după ce transferul a picat în ultimul moment: „Nu pot s-o las așa, se face tam-tam.”
  6. "Burleanu trebuia să-l dea afară pe Mircea Lucescu!" Antrenorul naționalei ar fi adormit la masaj
  7. Edi Iordănescu, mesaj pentru jucătorii naționalei: „Putem învinge Cipru și Austria”
  8. Direct la avion! Decizia anunțată de FRF în legătură cu plecarea din Cipru
  9. Cum a câștigat FIFA milioane de dolari din biletele pentru Cupa Mondială 2026, înainte ca acestea să fie puse în vânzare
  10. Transfer în miez de noapte: Rapid s-a înțeles cu CFR Cluj pentru brazilianul de 27 de ani