Mircea Lucescu a anunțat echipa care va evolua împotriva Ciprului! Jucătorii au rămas blocați

Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucătorii din lotul echipei naționale cine intră pe teren și cine rămâne pe bancă în partida cu Cipru din această seară.

Spre surprinderea tuturor, Lucescu a decis să nu facă nicio modificare față de echipa care a început în meciul contra Canadei de la București.

Astfel, conform Fanatik, azi vor evolua din primul minut: Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre.

Naționala României întâlnește, marți, de la ora 21:45, selecționata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Înaintea partidei de marți, naționala României a jucat un meci amical cu Canada, pierdut, scor 0-3.

Meciul va fi arbitrat de o brigadă din Slovenia, cu Matej Jug la centru. Matej Jug va fi ajutat la cele două linii de Matej Žunič și Manuel Vidali, în timp ce rezervă va fi Rade Obrenovič. În Camera VAR se vor afla Asmir Sagrković și Alen Borošak.

Tot marți, în grupa H a României, are loc și meciul Bosnia și Herțegovina – Austria.

Partida României cu Cipru va fi transmisă de Prima TV.

